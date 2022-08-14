ATM也有碳足跡認證 無紙化1年可省7000萬張收據
響應全球低碳經濟，在台灣擁有最多自動櫃員機（ATM）機台數的中信銀行日前也通過英國標準協會（BSI）稽核，ATM取得ISO14067碳足跡盤查認證，同時，中信銀行ATM無紙化服務，1年可省下約7000萬張收據，堆疊高度超過13棟台北101，減少近200公噸碳排放，兩年半來拯救近1000棵樹木，達到友善環境目的。
中國信託自2019年起首創「ATM X LINE個人化服務」，將紙本交易明細及近百項優惠券電子化，民眾可在中信銀行LINE官方帳號即時收到存款、提款及轉帳交易通知和優惠，省下近10%的碳排放。去年再擴大ATM無紙化服務，將優惠券導入中信Home Bank APP，用戶可隨時查詢並兌換優惠。
目前在國內擁有最多ATM機台數最多的中信銀行，為響應全球低碳經濟，也進一步取得ATM的ISO14067碳足跡盤查認證。ATM碳足跡包含ATM服務生命週期中直接或間接產生的溫室氣體排放量，這次以中信銀行士林分行ATM機台為盤查樣本，每次帳戶交易約產生31.07克的碳排放。
此外，中信銀行亦在台北市寧夏夜市商圈7-ELEVEN鑫寧門市新增「存提零錢機」，可提存硬幣，滿足中小型商家頻繁使用零錢需求，同時減少鑄幣成本，並希望持續優化貼近民眾生活的金融服務，有效落實環境永續，朝2050淨零排放目標邁進。