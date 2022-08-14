陳時中稱「批評要有腦」 蔣萬安：粗暴言論其實大可不必
2022年台北市長選戰在即，各方參選人也頻頻端出政策牛肉，引發社會各界討論。其中民進黨參選人陳時中提出的內湖交通解方，就引發正反兩方議論。不過陳時中13日晚間在公開致詞時，表示「要批評，也要有腦筋」的說法，讓國民黨參選人蔣萬安反嗆「好大的官威」，甚至直言「粗暴言論其實大可不必。」
針對陳時中的批評，蔣萬安今（14）日上午接受訪問時表示，他認為陳時中「好大的官威」，態度傲慢目中無人，完全不把選民的意見放在眼裡。「沒有想到陳時中居然會對質疑他政見的市民，說出這樣粗暴的言論，其實大可不必。」蔣萬安說，像是他所提出的公車政見議題，網路上有很多討論，「我都歡迎大家提出不同的意見，然後共同來將公共運輸的服務做到最好，滿足市民的需求。」
至於蔣萬安提出的公車政見，也被陳時中團隊批評為「活在平行時空」。對此蔣萬安解釋，預約公車座位的想法，其實是要協助弱勢族群，包含身障者、孕婦、老人家，或是有嬰兒車的爸媽，他們可以透過這樣的機制，能夠提高他們使用的意願。蔣萬安強調，接著就要整合雙北公車預約的系統與路線，透過共乘的方式服務跨區工作或是住在比較偏遠的民眾，透過雙北合作的方式，全面提升公眾運輸服務的品質。