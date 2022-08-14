快訊／本土確診增20802例！死亡+22、境外+290

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指揮中心指出，今日新增22例本土病例死亡個案，為13例男性、9例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、21例具慢性病史、17例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月24日至8月11日，死亡日期介於6月3日至8月11日。
指揮中心說明，今日新增290例境外移入個案中，為167例男性，123例女性；年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自新加坡(7例)，美國(6例)，泰國及越南(各5例)，法國(3例)、印尼及馬來西亞(各2例)，英國、愛爾蘭、阿拉伯聯合大公國、韓國、孟加拉國、菲律賓及德國(各1例)移入，另253例感染國家調查中。入境日期介於今年7月15日至8月13日。
指揮中心統計，截至目前國內累計15,414,675例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含10,519,596例排除)，其中4,888,840例確診，分別為23,316例境外移入，4,865,470例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。 2020年起累計9,435例COVID-19死亡病例，其中9,420例本土，個案居住縣市分布為新北市2,037例、臺北市1,070例、臺中市939例、高雄市872例、臺南市735例、桃園市712例、彰化縣547例、屏東縣396例、雲林縣288例、南投縣276例、苗栗縣218例、嘉義縣214例、基隆市212例、宜蘭縣190例、嘉義市154例、花蓮縣153例、新竹縣145例、臺東縣138例、新竹市88例、澎湖縣21例、金門縣15例；另15例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。