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賴香伶稱參選違民主　鄭運鵬辦：不勞一人決斷的友黨指導

▲鄭運鵬接棒參選桃園市長，勤跑基層爭取支持。（圖／鄭運鵬辦公室提供）
▲鄭運鵬接棒參選桃園市長，勤跑基層爭取支持。（圖／鄭運鵬辦公室提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-08-14 14:34:55

年底桃園市長選戰，前新竹市長林智堅退選，民進黨改由在地立委鄭運鵬接棒參選，不過，民眾黨桃園市長參選人賴香伶卻聲稱，民進黨在桃園換人選，最終還是由總統蔡英文欽點，把初選機制丟到垃圾桶，民主理念蕩然無存，引發論戰。對此，鄭運鵬競選辦公室發言人黃韋鈞今（14）日下午受訪表示，民進黨有提名相關機制，不勞柯文哲一人決斷的友黨，故意不求甚解的指導。

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▲林智堅表示，選戰就像球賽，他是受了傷的先發投手，現在換王牌中繼投手鄭運鵬上場。（圖／記者李春台攝，2022.08.13）
▲林智堅退出桃園市長選舉，民進黨由鄭運鵬接棒上陣，力拚延續鄭文燦五星級施政。（圖／記者李春台攝）
年底桃園市長選戰「堅下鵬上」，即使布局改變，林智堅、鄭運鵬仍與現任桃園市長鄭文燦組成「鐵三角」，無縫接軌衝刺選情；針對賴香伶聲稱，鄭運鵬出馬參選桃園市長，是由蔡英文欽點，民進黨把初選機制丟到垃圾桶，民主理念蕩然無存，鄭辦發言人黃韋鈞表示，民進黨有長期形成的黨內提名及危機處理機制，實在不勞由柯文哲一人決斷的友黨，故意不求甚解的指導。

另外，台灣基進桃園市桃園區議員參選人藍士博也表示，民進黨換上鄭運鵬，賴香伶以「民進黨內初選不公」和「是空降人選」持續攻擊，但怎麼看都是回力鏢。首先「黨內初選不公」，賴香伶當初是透過所謂初選擊敗秘書長謝立功出線，但是馬上就有人爆料謝立功是被做掉的。

藍士博說，當時有媒體指稱，民眾黨初選過程由前高雄市長韓國瑜的心腹黃文財一人把持，負責找民調公司，但尋覓過程涉及黑箱處理。在民調出爐後，原本承諾只公布結果，不公布數字，最後卻把數字都公布，藉由初選來鬥爭謝立功。「連初選結果都可以拿來鬥爭，可以，這很柯P黨」。

藍士博接著說，「空降人選」的部分，賴香伶應該是最沒資格講這句的，因為至少國民黨參選人張善政還在龍潭住過，那賴香伶呢？因為是客家人就不是空降嗎？

藍士博批，明明賴香伶是不分區立委，等到選舉前才匆匆忙忙當個台北市客家文化基金會的董事，就掛著「客家人」的名號跑來桃園選舉，然後現在質疑別人空降？

藍士博表示，柯文哲與民眾黨的邏輯永遠都是令人想不透，都什麼時候了還要自己送臉過來被打？還是覺得最近被邊緣化很嚴重，需要炒些話題呢？他說，很遺憾，恐怕到現在很多桃園人應該還不知道到底賴香伶是誰，「有那麼多閒時間，還不如先去站路口吧」。

▲藍士博認為，羅智強就是複製韓國瑜在高雄的手法，桃園人不會歡迎。（圖／翻攝自藍士博臉書）
▲藍士博表示，恐怕到現在很多桃園人應該還不知道到底賴香伶是誰，「有那麼多閒時間，還不如先去站路口吧」。（圖／翻攝自藍士博臉書）

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