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高雄海洋派對開幕只是開始　史哲：水上活動一路到8月底

▲高雄市副市長史哲陪同市長陳其邁和許多關心海洋生活的朋友，在愛河灣遊艇碼頭鳴槍，宣誓海陸嘉年華正式展開。(圖／截自史哲臉書)
▲高雄市副市長史哲陪同市長陳其邁和許多關心海洋生活的朋友，在愛河灣遊艇碼頭鳴槍，宣誓海陸嘉年華正式展開。(圖／截自史哲臉書)

記者郭凱杰／高雄報導

2022-08-14 15:13:37

「2022高雄海洋派對」於13、14兩天在高雄愛河灣 盛大登場。昨(13)日副市長史哲陪同市長陳其邁和許多關心海洋生活的朋友，在愛河灣遊艇碼頭鳴槍，宣誓夏天最熱鬧的海陸嘉年華正式展開。史哲也預告，海洋派對開幕只是開始，接下來水上活動一路玩到8月底，接著是SUP和龍舟兩項海洋運動賽事，讓高雄市民的週末時光能與海相伴，恣意遨遊海洋生活。從夏天玩到秋天！

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▲史哲也回憶過往說，2005年市長陳其邁擔任代理市長時，打開港邊的圍牆，還海於民。(圖／截自史哲臉書)
▲史哲也回憶過往說，2005年市長陳其邁擔任代理市長時，打開港邊的圍牆，還海於民。(圖／截自史哲臉書)
史哲表示，高雄海洋派對首次在全新完工擁有5G智慧及環保概念 的愛河灣遊艇碼頭，以嘉年華形式呈現海洋首都的城市魅力，無論是多元海洋休閒遊憩體驗及海洋運動賽事推廣，都要持續努力型塑全民親近海洋、擁抱海洋生活氛圍的風氣。

▲史哲也預告，海洋派對開幕只是開始，接下來水上活動一路玩到8月底，讓高雄市民的週末時光能與海相伴，恣意遨遊海洋生活！從夏天玩到秋天！(圖／截自史哲臉書)
▲史哲也預告，海洋派對開幕只是開始，接下來水上活動一路玩到8月底，讓高雄市民的週末時光能與海相伴，恣意遨遊海洋生活！從夏天玩到秋天！(圖／截自史哲臉書)
史哲認為，作為一個海港城市高雄港帶給高雄百年來的經濟繁榮，讓海帶來的豐盛深植在高雄的歷史脈絡中。也希望海洋這份獨有的禮物，能更烙刻在高雄市民的日常中，讓親近海洋的生活點滴，成為高雄最獨特的文化風貌。

史哲也回憶過往說，2005年陳其邁市長擔任代理市長時，打開港邊的圍牆，還海於民。後來經過前市長陳菊爭取，團隊12年的努力完成「高雄流行音樂中心」園區，也是以海洋的各種意象在愛河灣建成。

史哲也指出，陳其邁上任後，參考國外港灣城市經驗，逐步解放海域，也向海致敬。市府團隊結合亞洲新灣區的開發，在愛河灣設立遊艇碼頭，帶進帆船訓練等親水活動，讓海洋遊憩 領域中擁有地理環境優勢的高雄，提供更多民眾親海近海的機會，也深化海洋城市的海洋教育，打造海洋首都的新亮點。

史哲也提醒市民朋友，這兩天的愛河灣充滿國外海陸慶典氛圍，碼頭上集結各式船艇停泊，海域上除了重型帆船雙港挑戰賽與競速賽 之外，今年首次登場的海洋餐桌活動，民眾可搭乘遊艇行經新光碼頭、紅毛港，沿岸邊的特色餐廳直接將熱門、特色招牌菜送上船，在遊艇上享用高雄必吃的人氣美饌。

同時，陸域上來到高雄流行音樂中心鯨魚堤岸周邊，有場面盛大的遊艇展覽、海洋市集，喜歡音樂的朋友也可以參加#鯨魚堤岸戶外演唱會，或選擇參加遊艇電音派對。入夜還有 夜宿遊艇 活動，與我們最火紅的台灣IP的六大原創貼圖角色共度夏夜。

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