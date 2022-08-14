癌症蟬聯40年死因榜首！買癌症險有眉角　專家提2大原則

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現代人生活環境充斥罹癌因子，尤其男性面對職場和家庭多重責任，時常埋首於工作，忘了關心自己，運動量減少、餐飲不忌口、壓力無處釋放進而影響健康，導致罹癌風險增加，但國人面對癌症風險時的準備是否足夠？南山人壽針對男性保戶的相關癌症理賠經驗資料發現，癌症保障滲透度僅4成，整體男性的癌症保障仍不充足。
若以理賠人數來看，排序前五大的癌症疾病分別為口腔癌、肝癌、結直腸癌、肺癌、攝護腺癌，顯示飲食、抽菸、喝酒等習慣影響男性健康甚鉅。而癌症保障的平均保額約51萬元，與動輒數10萬至百萬元的實際醫療支出相較，保障缺口仍大。
南山人壽提醒，男性35歲過後步入事業衝刺期，同時擔任公司要職也需兼顧家庭照顧責任，家庭事業兩頭燒，反而容易忽略健康狀態。有鑑於此時是癌症發生率快速上升的階段，建議男性們應提早做好癌症保險規劃，定期檢視保障是否有缺口，降低癌症發生時造成家庭的經濟衝擊。
目前市面上也有針對男性推出的專屬癌症險。南山人壽就針對男性好發的33項特定癌症提供額外給付，項目約涵蓋全癌症的8成，男性常見癌種包括口腔癌、結腸直腸癌、肺癌、肝癌及攝護腺癌等均涵蓋其中。若保戶首次罹患特定重度癌症，每投保單位最高可給付120萬元，其中包含每年10萬元且合計給付5年的重度癌症生活照護保險金，讓保戶不僅在罹癌初期擁有一筆充足的醫療補貼，後續依然有穩定的照護金，得以持續安心接受治療，無後顧之憂。
此外，為讓銀髮族群也能享有完善的罹癌後保障，國泰人壽首創熟齡族群專屬的防癌專案，採外溢型的保單設計，鼓勵保戶動起來，只要完成健康任務達標後，隔年起即享有最高10%的保費折減，提醒民眾從日常生活開始，隨時注重自身健康，維持最佳體況，而且55歲到80歲都能保，也是市場承保年齡最高的一次給付型防癌險。
因應罹癌年輕化的趨勢，強化家中經濟支柱的中壯年族群30歲至61歲防癌保障，富邦人壽也推出新的防癌定期健康保險附約，保戶若不幸罹癌，不分癌症初期、輕度、重度，經病理檢驗確定符合癌症定義(含原位癌)，只要接受標靶治療/癌症基因檢測者，即給付一次性「癌症標靶治療保險金註3」/「罹癌後癌症基因檢測保險金」，讓保戶得加以運用。
保誠人壽則針對台灣民眾好發的10大重度癌症，推出健康加值服務，更率先將服務範圍從要保人擴及其家庭成員，如果要保人或其家庭成員不幸確診罹患重度癌症，就能申請「重度癌症健康加值服務」中的醫療第二意見或癌症健康管理服務，獲得必要的專業諮詢與照護援助，減緩照護者的負擔。
曾任多年律師的台灣《保險法》權威劉北元則建議，購買癌症險時，務必把握「優先考慮一次性大額給付險種」及「實支實付醫療險買好買滿」兩大原則，才能達到風險轉嫁，將醫療保障最大化。他說，由於癌症治療初期花費相當昂貴，民眾在規劃醫療險、癌症險保單時，應注意保單在罹病初期就可得到一次性高額給付，用以支應包括標靶藥物、化療等高額健保自費項目。
至於一次性給付的額度應該多少才夠？劉北元說，考量標靶藥物費用昂貴，健保給付標準又比較嚴苛，建議保單的一次性給付額度應該要有200萬至300萬元水準。其次，癌症治療勢必反覆就醫、住院，規劃保單時，也應要留意備妥「長期抗戰」的準備金。
劉北元表示，從癌症險的角度來看，在癌症治療過程中，很多支出費用跟住院費用，例如診斷癌症所作的檢查與處置，並不在癌症險的理賠範圍內，此時就需要透過實支實付型保單來補強，建議可以買2至3張的實支實付型保單，其中至少要有1張保單是可以使用醫療收據副本理賠的保單，這樣才能避免在僅有一張收據正本情況下，無法向多家保險公司申請理賠給付。
值得注意的是，根據財團法人金融消費評議中心統計，2017至2021年的近5年來，保戶與保險公司有關癌症及其併發症認定的爭議申訴案件急速增加，從每年僅約30至40件，2019年爆增至首度破100件爭議，數量倍增，這顯示，當國人投保癌症險需求日增，癌症險理賠爭議案件數量也相應激增。
劉北元也提醒，癌症險的理賠是以「治療」為要件，不是「診斷」癌症，在確診過程中，有很多支出費用跟住院都不在癌症險理賠範圍內，如果支出費用不是「治療」癌症的醫療行為，很可能遭拒賠，因此，才會需要其他類型的保單如實支實付型保單來支援補強，這也意味著，民眾在規劃癌症險保單時，必須考量每個階段不同需求，在風險轉換的介面，才能滿足讓保障達到無縫接軌的需求。