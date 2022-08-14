國民黨副主席夏立言訪中時機不對？黃珊珊：現在去叫投降
中共對台的「環台軍演」才剛剛落幕沒多久，國民黨副主席夏立言就率團訪問中國大陸，引發社會各界議論。不僅民進黨大肆批評外，就連國民黨內的參選人及年輕世代，都質疑夏立言此時訪中時機點不對。對此台北市副市長黃珊珊今（14）日受訪時，表示支持兩岸關係以溝通取代對抗，但現階段訪中的時機點不對，如果是現在去叫做「投降」。
黃珊珊今（14）日下午出席自己的新書《黃珊珊：33個人生故事》於萬華區的新書簽書會，並於會後接受媒體訪問。針對國民黨副主席夏立言出訪中國大陸一事，引發各界反彈，黃珊珊則表示，若只以自己的立場來說的話，她支持兩岸關係以溝通取代對抗，但現階段不是個合宜的時機點訪問中國大陸，「現在去就叫『投降』。」溝通取代對抗，但也要選正確的時機。
而對於現場有許多國民黨及民進黨籍的里長現身支持，上午參與士林市場活動時，自治會長也說力挺，外界解讀為拔樁成功？對此黃珊珊僅低調表示，每個人都有自己的自主性，「他們是人，不是樁。」黃珊珊說，她覺得大家把人當作樁是一件很奇怪的事，對他來說每個人都是很珍貴的，因此從政20年以來，他最多的叫「朋友黨」，朋友最重要，選舉只是一時的。