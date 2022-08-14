日本前首相安倍國葬將至！美派賀錦麗出席 會見岸田文雄
美國近年有意加強美日同盟，除了美國眾議院議長裴洛西亞洲行期間前往日本聆聽對已故前首相安倍晉三的悼詞外，美國副總統賀錦麗也決定出席前首相安倍晉三的國葬。按日本媒體指出，這不僅是賀錦麗出任美國副總統以來首次訪問日本，預計這趟行程之間她還會與現任日本首相岸田文雄會晤。
日本《讀賣新聞》、《朝日新聞》指出，美國總統拜登（Joe Biden）讚揚安倍晉三生前加強美日同盟等外交成就，自從安倍7月遇刺身亡後，副總統賀錦麗（Kamala Harris）就曾發表悼念聲明稱「安倍是美國最好的朋友」，如今安倍國葬時間預計落在9月27日舉行，無法更改行程的拜登決定讓副總統賀錦麗出席。
安倍國葬儀式地點預計位於東京都內的日本武道館，除了向安倍晉三致意外，賀錦麗這趟訪日行程可能還會與剛改組內閣的首相岸田文雄會晤，展現美日雙邊關係的重要性，並就印太區域穩定與建設國際秩序交換意見。
除了賀錦麗外，長年培養國際外交關係的安倍晉三國葬也吸引諸多各國政要前來，包含美國前總統歐巴馬（Barack Obama）、德國前總理梅克爾（Angela Merkel）和法國現任總統馬克宏（Emmanuel Macron）都會參加。