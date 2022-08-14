女壘／ 杜雅婷完投勝　兆基穿山甲險勝臺北臺產熊讚

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杜雅婷完投勝 兆基穿山甲險勝臺北臺產熊讚
2022企業女子壘球聯賽今(13日）（六）在台中萬壽球場進行下半季第二週賽事，首場比賽由地主兆基穿山甲遭遇臺北臺產熊讚，在杜雅婷完投7局失3分好投狀況下，以4:3贏球。
這場比賽兩隊打得精彩，杜雅婷雖然在前3局都有失分，但之後越投越穩，被打5安打，3保送、3三振，拿下勝投。
臺北臺產熊讚首局由邱鈺然敲出二壘滾地球，護送隊友得分，2局周志凌擊出左外野安打再下一城。
兆基穿山甲2局下由郭婕妤安打，加上蘇毓雯高飛犧牲打追平，臺北臺產熊讚3局上利用謝雅琪高飛犧牲打再超前，沒想到4局下黃佩真雙殺打再度追平。
關鍵6局下兆基穿山甲又靠郭婕妤敲出致勝安打，以1分之差險勝對手，她也拿下MVP。
新世紀黃蜂王牌蔡珈蓁完封 福添福嘉南鷹中斷4連勝
2022企業女子壘球聯賽今(13日）（六）在台中萬壽球場進行下半季第二週賽事，由福添福嘉南鷹出戰新世紀黃蜂，新世紀黃蜂王牌蔡珈蓁完封7局無失分，幫助球隊以4:0贏球，中斷福添福嘉南鷹4連勝。
蔡珈蓁完封，只被打7支安打，但她再度發揮「滾地球」投手的特性，讓福添福嘉南鷹難以攻破防線。
新世紀黃蜂打線2局下由潘竹瑜敲安開啟攻勢，蘇奕璇敲安先馳得點，池亦庭短打再下一城，石婕珮中外野安打一口氣拿下3分。
3局新世紀黃蜂先由沈嘉玟開轟追加分數，5局潘竹瑜中外野二壘安打又追加分數奠定勝基。
福添福嘉南鷹攻勢分散，只有林志霙敲出雙安最為出色，吳佩怡主投2.1局失4分吞下敗投。
陳家宜、江慧娟背靠背開轟 新北凱撒大勝臺北臺產熊讚
2022企業女子壘球聯賽今(13日）（六）在台中萬壽球場進行下半季第二週賽事，臺北臺產熊讚一日兩戰，遭遇新北凱撒，新北凱撒由邱安汝主投5局無失分好投帶領下，加上陳家宜、江慧娟「背靠背」開轟終場以5:0完封勝。
此役新北凱撒在3局上展開攻勢，范芸瑄利用失誤上壘，開路先鋒劉瑄獲保送，並靠著暴投上二壘，陳家宜一棒轟出3分砲，讓新世紀黃蜂一口氣拿下3分。
下一棒「大砲」江慧娟也轟出中外野全壘打，「背靠背全壘打」讓新世紀黃蜂拉開比數，加上5局又是陳家宜敲出右外野高飛犧牲打，最終以5分差贏球，陳家宜也獲MVP。