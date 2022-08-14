中市空品感測器物聯網傳捷報 獲永續行動城市雙料金獎

台中市環保局今年以「空品感測器物聯網」，在2022APSAA亞太暨台灣永續行動獎中，榮獲「SDG 11永續城市」雙料金級殊榮，這是繼今年4月獲得「全球智慧50大奬Smart 50 」，及獲得環保署「110年度環境監測及資訊應用考核」特優後再次奪金，捷報頻傳，顯示台中不僅空品改善創紀錄，更獲得國際、亞太、台灣評比大獎，成果獲肯定。





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環保局長陳宏益表示，臺中市自106年與行政院環保署合作，於民生社區、主要交通路段及工業區等各類型區域，布建空品感測器近1500台，布建數量及涵蓋率皆為全國第一，完全發揮空品感測器監測效益。





▲台中市布建空品感測器近1500台，布建數量及涵蓋率皆為全國第一，完全發揮空品感測器監測效益。（圖／環保局提供）

去年，環保局與產、官、學三方進行媒合，全面採用工研院授權技轉的空品感測器，並與學者進行產學合作整合空品感測器元件，導入物聯網技術及AI人工智慧學習開發環境智慧管理應用平台，強化臺灣空品監測及物聯網相關產業的競爭力，同時輔助跨局處合作執行科技執法，及與公益團體合作推動環境治理措施，改善臺中市空品狀況，空品感測器已成為臺中市智慧永續城市的創新建設。





因應全球物聯網科技蓬勃發展，臺中市政府環境保護局於去年度建置「空氣品質數據中心」物聯網平台，將空品感測器數據進行視覺化及大數據分析，並邀集專家學者，針對各工業區特性制定告警值及LINE告警推播系統，當工業區出現非法空污排放事件，可即時分析污染熱區及高值時段，透過智慧型手機提供給稽查人員，大幅提升工業區污染溯源精準度。





▲台中市環保局與產、官、學三方聯手，共同商討空品感測器熱區定位污染源。（圖／環保局提供）

去年以「空氣品質數據中心」分析感測器監測數據，及環保局自建的工業區小型風場資料，成功查獲某工業區一處未取得合法許可證非法操作並排放空氣污染物工廠，裁罰新臺幣1,000,000元整。另環保局亦於大肚區一處養豬場，發現有大量排放粒狀污染物情形，隨即派員前往稽查輔導，後續追蹤空品感測器數據趨勢，顯示該養豬廠於稽查後已無污染排放情形，證明空品感測器物聯網協助打擊空污犯罪成效卓著。





陳局長表示，為配合資通產品國產化政策，由中央環保署指導及補助經費，首創「台中空品數據中心」，結合轄內近1500台空品感測器及AI科技應用，將人工智慧結合環境治理提升至國際肯定的新高度，去年科技治理開花結果，裁罰空污案件35件次罰款逾千萬元，成功為台中市空氣品質把關。



