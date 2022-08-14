日頭赤焰焰！一圖搞懂一週天氣 上午飆36度午後有大雷雨
未來一週台灣位於太平洋高壓邊緣，加上南方水氣稍微增多，各地大多維持上半天高溫炎熱，接近中午前後最高溫可達攝氏34到36度，午後受到熱對流發展旺盛影響，西半部地區及各山區容易有局部短暫雷陣雨。中央氣象局特別提醒，未來一週簡單來說就是一個字「熱」，民眾外出最好帶把傘，上半天防曬、午後可以預防大雷雨，以免變成落湯雞。
氣象局表示，下週末之前東南部地區不時會有局部短暫陣雨，而清晨西半部沿海地區受到海陸風影響也會有局部短暫陣雨，其他地區天氣都相當穩定。週一、週二（8/15~8/16）午後中南部、大台北地區及各山區有局部短暫雷陣雨，尤其中南部地區可能有局部大雨發生機率。週三到週五（8/17~8/19）午後雷陣雨範圍擴大到西半部平地及各山區，不過較為零散。下週末（8/20~8/21）水氣減少，風向轉為偏西南風，清晨中南部有零星陣雨，午後西半部地區與東半部山區有局部短暫雷陣雨。
未來一週天氣還是相當炎熱，白天高溫可達攝氏34到36度。氣象局也持續發布高溫資訊，明(15)日中午前後台北市、新北市、宜蘭縣、台東縣地區，花蓮縣縱谷為橙色燈號，有連續出現攝氏36度高溫的機率，請民眾要加強注意。