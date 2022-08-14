妹子嗨吃迴轉壽司！轉頭見「超噁景象」：以後乖乖用點的
台灣人愛吃迴轉壽司，卻也出現許多奧客的噁心行為，亂象層出不窮。一名網友就表示，她在壽司店吃得正開心地當下，不小心轉頭看到一個噁心的奧客景象，竟然打開保鮮蓋，直接用鼻子貼進去聞，而且幾乎每個壽司都是這樣，讓她瞬間秒懂「為什麼大家都用點的了！」
網路論壇Dcard，一名女網友PO文勸世「終於明白在藏壽司為什麼不要拿迴轉盤上的東西！」她表示當天，正和朋友聊得很開心的同時，就不經意的往後瞄了一下，「我看到一隻手和一個鼻子，手將鮮度君掀開至將近30度角，鼻子靠超近去聞，當然沒有戴口罩，然後再放下鮮度君，繼續聞下一個，幾乎每個壽司都遭殃，超級噁...」。
這讓她徹底蒙上陰影，崩潰直呼「阿姨拜託不要這樣...超沒水準，而且現在還非常時期～下次我一定會乖乖用點的，真心覺得害怕…」同時也終於瞬間理解「為什麼很多人都說不太會去拿迴轉盤上面的壽司了~」。
網友紛紛留言分享，「多的是你不知道的事」、「前幾週去吃XXX，轉檯上的壽司沒有蓋子蓋著，還時不時聽到別桌傳來的咳嗽聲，根本不敢拿轉檯上的只敢用點的」、「所以我每次去一定都是用點的，除了避免拿到在上面轉很久的，還有也不知道會不會有小孩手很賤的去摸」、「就算是疫情前我也習慣用點的而不是直接拿，心裡總是覺得一定會有沒有公德心的客人」、「現在大部分人感覺都是自己用平板點，已經不太懂迴轉台的意義，新鮮度、衛生度都有差，一樣的價格當然是自己點」。（編輯：詹鎰睿）