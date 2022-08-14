藍抹黑陳時中嗆里長　綠：蔣萬安手法下流、把人民當猴子

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何孟樺說，從前陣子開始，蔣萬安陣營就開始斷章取義，用下流手法抹黑陳時中，先是造謠萬華陳抗人士的動機，現在又是透過側翼，渲染陳時中嗆里長的假消息。
藍營側翼瘋狂刷「陳時中嗆里長批評政策要帶腦」，但卻分割了前言後語、斷章取義，陳時中的原意其實是提醒其他陣營的市長候選人，提政策或批評政策都要動腦筋。
何孟樺表示，蔣萬安的選戰手法越打越下流，也看得出來背後的國民黨勢力有多麼舉足輕重，看看蔣萬安競選團隊陣容，就知道蔣萬安背後就是有個「保姆團」，由費鴻泰、賴士葆之流來控制蔣萬安的一言一行。
簡單來說，選蔣萬安就是在選費鴻泰這些人，就只是老國民黨戴上了蔣萬安的面具，持續把持地方政治、讓整個民主政治越來越混濁。
何孟樺說，打烏賊戰並不會讓情勢低迷的蔣萬安東山再起，只會讓大家越來越知道蔣就是個黔驢技窮的「黨寶」。
顏若芳也說，陳時中嗆里長根本是子虛烏有，原話明明就根本從未提及里長，僅是在提醒其他陣營候選人「提出政策、批評政策都要動腦筋」而已。
顏若芳嘆，儘管競選辦公室已經出面澄清、還原現場，國民黨陣營仍然當耳邊風大肆抹黑，把人民當猴子，把民主弱智化，顯然最希望人民被無腦化、被帶風向的，就是國民黨。
顏若芳說，陳時中近來勤跑地方反應都很熱絡，反觀蔣萬安選情持續膠著，結果卻使出這種下流的手段抹黑，不僅讓人民看破蔣萬安的手腳，更足證蔣萬安就只是個唯黨是從的貴公子。