不懼中國軍演！美國會議員訪台 總統府：續深化台美合作
美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席馬基（Ed Markey, D-MA）於今（14）日晚間率訪問團抵達台灣。總統府盼持續深化台美合作關係，持續維護台海及區域和平穩定，並持續強化全球民主韌性。總#
對於美國跨黨派議員訪台。總統府發言人張惇涵表示表達誠摯歡迎，蔡英文總統將在明日上午於總統府接見訪問團。張惇涵表示，此次訪問團成員另包括：聯邦眾議員加勒曼帝（John Garamendi, D-CA）、魯文索（Alan Lowenthal, D-CA）、貝耶（Don Beyer, D-VA）及羅德薇（Aumua Amata Coleman Radewagen, R-AS）等，共5位跨黨派國會議員，不但橫跨參眾兩院，更是橫跨外交、軍事、歲計等重要委員會。
張惇涵表示，尤其在中國以軍演，升高台海及區域緊張情勢之際，馬基主席率團訪台，再次展現美國國會對台灣的堅定支持，及民主夥伴共同維護台海及區域和平穩定之決心。期盼透過此次交流，台美雙方就區域局勢、經貿關係及各項共同密切關注之議題交換意見，持續深化台美合作關係，持續維護台海及區域和平穩定，並持續強化全球民主韌性。
美國在台協會(AIT)表示，美國聯邦參議員馬基率領國會代表團訪問於14至15日訪問台灣。此訪問行程為國會議員出訪印太地區的一環，訪問團將與台灣資深領袖會面討論美台關係、區域安全，貿易與投資、全球供應鏈、氣候變遷，以及其他與雙方利益相關的重要議題。