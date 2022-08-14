「印度巴菲特」離世！孟買股神享壽62歲 總理莫迪也哀悼
有著「印度巴菲特」稱號的印度億萬富豪、拉克什‧金君瓦拉（Rakesh Jhunjhunwala）傳出今（14）清晨去世消息，享壽62歲。外媒指出，金君瓦拉死前名下淨資產約60億美元（約為新台幣1.7兆元），而目前其死因尚未公布。
「印度股神」金君瓦拉出生於1960年代的印度孟買，是名來自印度西部沙漠地區拉吉斯坦省（Rajasthan）的專業會計師。大學期間就對股市產生興趣，畢業後專職投資股票，並管理一家名為「RARE Enterprises」的股票交易公司。根據《路透》報導，出身印度商都孟買的他，不僅與企業家和銀行家溝通順暢，對於經濟的卓越見解與前大說服能力，都讓他成為受歡迎的電視名人。
金君瓦拉與許多政商名流有交集，不僅在印度的汽車業、通訊業、保險業或銀行業皆有大量投資，日前還出席印度廉價航空阿卡沙（Akasa Air）航空的公共宣傳場合站台，就連印度總理莫迪（Narendra Modi）聞訊後，也立刻在推特上哀悼，表示金君瓦拉為金融界留下不可磨滅的貢獻，文末也寫上代表和平與平靜的「Om Shanti」。
金君瓦拉的家人則以他的名字對外表示，「拉克什吉去世，家人與親近的助理都隨侍在側。」，此外，同為印度億萬富豪、科塔克馬辛德拉銀行（Kotak Mahindra Bank）執行長，也是金君瓦拉求學時代的朋友科塔克（Uday Kotak）也發文悼念金君瓦拉，並提到過去金君瓦拉曾認為印度股票被低估了，「他是對的」，同時表達其懷念之情。