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丁寧《四姊妹》遭遇愛情詐騙　異國男友拐走800萬

▲丁寧（左）與蔡燦得在《四姊妹》飾演手足。（圖／故事工廠提供）
▲丁寧（左）與蔡燦得在《四姊妹》飾演手足。（圖／故事工廠提供）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-08-14 21:35:00

丁寧在舞台劇《四姊妹》慘遇愛情詐騙，將父母留下的遺產800萬元投資給遠在異國的男友，男友人間蒸發，讓她人財兩失，又因姊姊罹癌急用錢，掏不出錢的丁寧因此陷入絕境，藉由故事情節探討大齡女子的血淚。丁寧本身對於「詐騙」有不一樣的看法，她提到有時候會在路上遇到借幾百元搭車的人，身邊朋友勸她不要給，但她會心想：「萬一是真的呢？」

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如果遇到十次有一次是真的，給的錢就能真正幫助到人，萬一錯過需要幫助的人，他們可能會去做不好的選擇，丁寧直說：「我們有能力就給，就像玉蘭花就買啊！我們只要可以負擔，被騙又怎麼樣？重點是我們是帶著善意，那個善意的力量就可以在你的生活中不斷傳遞。」

▲丁寧《四姊妹》遭遇愛情詐騙損失800萬。（圖／故事工廠提供）
▲丁寧《四姊妹》遭遇愛情詐騙損失800萬。（圖／故事工廠提供）
劇裡飾演丁寧妹妹的鄭家榆，認為這不可能發生在自己身上，「自己有三個星在金牛，如果今天有人跟我吃飯占我便宜，總是要我付比較多，那他就是永遠的拒絕往來戶，我是很大方的，但你不要讓我感覺你在占我便宜，那男人更不可能了，我怎麼可能給男人錢。」

蔡燦得坦言跟鄭家榆都屬於非常實際的個性，絕不可能被騙，「是我一塊錢都不會匯。」但蔡燦得自爆爸媽曾經被電話詐騙，對方佯稱女兒在他們手上，因為女兒借錢不還所以要立刻匯出10萬，「我爸媽真的匯了，我當天知道後立刻大發雷霆，我氣的不是那10萬，我氣的是他們怎麼會相信女兒會去跟人家借高利貸。」

當然她理解父母當下也是心急，蔡燦得自嘲自己「太金牛了」，但演出《四姊妹》後開始反省，她說：「很有感情的人，特別容易付出，也就特別容易被騙，包括被感情來騙錢，因為他們心很柔軟，如果碰到我這種鐵石心腸的人，我會說『我沒錢』。」

▲范瑞君怒吼騙中年危機女人「太殘忍」。（圖／故事工廠提供）
▲范瑞君怒吼騙中年危機女人「太殘忍」。（圖／故事工廠提供）
范瑞君意外發現身邊以為是情場老手的好友都有過這樣遭遇，讓她驚呼：「大家請醒醒好！」也怒吼這些詐騙份子：「不要來騙這些面對中年危機的女人！」她感嘆：「這些女人無論是外在或是體力上面，就快要脫離女人的關係了！光是要處理自己的內在就要花好大力氣，且非常脆弱，詐騙份子抓住這個弱點來欺騙，不覺得殘忍嗎？」《四姊妹》自8月19日起北、中、南巡演，購票請洽TixFun售票系統、與全台7-11。

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