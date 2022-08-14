丁寧《四姊妹》遭遇愛情詐騙　異國男友拐走800萬

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劇裡飾演丁寧妹妹的鄭家榆，認為這不可能發生在自己身上，「自己有三個星在金牛，如果今天有人跟我吃飯占我便宜，總是要我付比較多，那他就是永遠的拒絕往來戶，我是很大方的，但你不要讓我感覺你在占我便宜，那男人更不可能了，我怎麼可能給男人錢。」
蔡燦得坦言跟鄭家榆都屬於非常實際的個性，絕不可能被騙，「是我一塊錢都不會匯。」但蔡燦得自爆爸媽曾經被電話詐騙，對方佯稱女兒在他們手上，因為女兒借錢不還所以要立刻匯出10萬，「我爸媽真的匯了，我當天知道後立刻大發雷霆，我氣的不是那10萬，我氣的是他們怎麼會相信女兒會去跟人家借高利貸。」
當然她理解父母當下也是心急，蔡燦得自嘲自己「太金牛了」，但演出《四姊妹》後開始反省，她說：「很有感情的人，特別容易付出，也就特別容易被騙，包括被感情來騙錢，因為他們心很柔軟，如果碰到我這種鐵石心腸的人，我會說『我沒錢』。」
范瑞君意外發現身邊以為是情場老手的好友都有過這樣遭遇，讓她驚呼：「大家請醒醒好！」也怒吼這些詐騙份子：「不要來騙這些面對中年危機的女人！」她感嘆：「這些女人無論是外在或是體力上面，就快要脫離女人的關係了！光是要處理自己的內在就要花好大力氣，且非常脆弱，詐騙份子抓住這個弱點來欺騙，不覺得殘忍嗎？」《四姊妹》自8月19日起北、中、南巡演，購票請洽TixFun售票系統、與全台7-11。