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阿公阿婆私房美味大變身！一秒成高級客家伴手禮

▲「廣妹來金」店家表示，對於客委會能輔導自己，將自身品牌醬油製做成粉末攜帶式包裝，感到興奮又有創意。（圖／資料照片）
▲「廣妹來金」店家表示，對於客委會能輔導自己，將自身品牌醬油製做成粉末攜帶式包裝，感到興奮又有創意。（圖／資料照片）

本報訊

2022-08-14 21:53:12

客家好物百百種，卻少有客家好物能在百貨公司或高檔銷售通路中被買到！明明這些客家等路（伴手禮）品質、口感都是一等的好滋味！對此，客家委員會與工業技術研究院於今日一早，在新竹新瓦屋客家文化保存區，向大家展示30間超有特色的客家好物店家，還有一系列高檔精緻客家伴手禮，現場遊客看了紛紛表示「CP值好高！」、「這個當伴手禮會很有面子！」、「原來苦茶油、山茶花籽油除了吃，還能護髮！」

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▲客委會輔導的30間微型、小型客庄店家數位轉型，一系列高精緻等路，都可以在線上、實體買得到。（圖／資料照片）
▲客委會輔導的30間微型、小型客庄店家數位轉型，一系列高精緻等路，都可以在線上、實體買得到。（圖／資料照片）
客委會表示，客委會與工研院於去年5月攜手合作，聯手替臺三線及六堆的30間客庄地區小型、微型企業數位轉型還有產業升級，並導入一系列數位工具創新營運思維，像是品牌說故事等，同時，也為這些店家進行品牌包裝，建立專屬品牌特色，最後再將這些原本就是頂級客家好物的品牌，來場華麗變身，進攻各大銷售通路像是誠品、蝦皮、東森購物、PChome等，讓大家逢年過節送禮給親朋好友，第一首選就會想到這些精緻客家好物！

▲這次客委會輔導數位轉型的酸柑茶店家有「唐婆食品」、「三義茶農-佛緣藝品」、「有好食茶」、「怡明茶園」、「協隆製茶」，每一間酸柑茶製做都遵循九蒸九曬古老工法。（圖／資料照片）
▲這次客委會輔導數位轉型的酸柑茶店家有「唐婆食品」、「三義茶農-佛緣藝品」、「有好食茶」、「怡明茶園」、「協隆製茶」，每一間酸柑茶製做都遵循九蒸九曬古老工法。（圖／資料照片）
客委會指出，這次與工業研究院合作的「客庄產業369輔導數位升級示範計畫」，先挑選桃園龍潭到屏東竹田的30間客庄店家著手，著手找出這些店家好物的亮點特色，並挖掘這些好物的故事，像是屏東六堆客庄好物擁有得天獨厚的大武山泉水和陽光、空氣，種植的大豆、黃豆、黑豆、鳳梨、朝天辣椒等都特別肥美，而臺三線桃竹苗種植的苦茶籽、山茶花籽、茶葉、柑橘、桶柑、虎頭柑，除了有客庄農友每日悉心呵護之外，採收更是有農友「有機農產品」的保證，因此客委會與工研院一起替店家品牌注入客家新美學概念後，也會替店家進行輔導升級，讓店家之後也能自己不斷成長，甚至以自身品牌打造經驗，能有母雞帶小雞的方式，進而帶領在地客庄微型、小型店家一起產業升級！

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