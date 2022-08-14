侯友宜「本一家」林佳龍「本家人」 新北下港人大比拚
新北市長侯友宜及民進黨新北市長參選人林佳龍，今(14)日晚間先後出席板橋區雲林同鄉會。侯友宜首先抵達會場，致詞時表示自己是嘉義朴子人，「嘉義、雲林本一家」，和鄉親一樣抱持「下港人」精神來北部打拚，感謝鄉親的支持與疼惜，會永遠記在心裡，繼續為這塊土地奉獻；稍後到場的林佳龍則以身為雲林子弟自豪，懇請鄉親支持，選出70年來首位來自雲林的新北市長，希望雲林人大團結，給他一個機會，改變新北市。兩人各自在黨籍民代陪同下登場發表演說，雙方前後較勁，與鄉親搏感情，搶票意味濃厚。
侯友宜表示，自己在北部受到很多人照顧，尤其是雲林、嘉義鄉親的照顧，讓他有機會從一個「庄腳囝仔」擔任基層警察，當到警政署長，進而參選新北市長，而3年多前雲林鄉親的支持與疼惜，會永遠記在心裡，繼續為這塊土地奉獻，擔任市長3年多來，和雲林鄉親抱持一樣的心情，「下港人」來北部打拚，勤儉、認真、老實，不和人「答嘴鼓」，也不分你我，我們都是出外人，為了拚一碗飯，在這裡立足。
稍後到場的林佳龍則是在鄉親簇擁下，走了15分鐘才登上舞台。林佳龍向在場雲林鄉親報告，70多年來從台北縣到新北市，都還沒有雲林子弟當過新北市首長；總統很看重雲林鄉親，包括許多國策顧問，能夠受總統蔡英文徵召來選新北，除了因為總統人生第一次選舉就在新北市外，也因為自己是雲林子弟而非選不可，呼籲雲林人能大團結，用選票給他一個機會，讓「中央地方一條龍」，新北大翻新，順利當選新北市長來為市民服務。