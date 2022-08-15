專訪／馬祖如柏林圍牆！李問上前線促華國派、台灣派團結

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專訪開始，記者單刀直入問起眾人最好奇的，一個外表「都會」的大男孩，怎麼突然隻身前去馬祖？李問表示，馬祖是一個可以讓人學到不同觀點的地方，自己第一次踏上馬祖其實是出社會後了，後來無論出差或觀光，又陸陸續續造訪馬祖多次。
「我對馬祖的歷史本身有熱愛，而且現在住在那邊，休息的時候就去各個島嶼走走，很開心欸」，李問說，他還學會了看船的大小、怎麼看海浪的高度，這些都是以前走遍世界各地也沒有學到的「特殊技能」。
李問進一步談到，閩東文化、海洋文化、戰地文化是馬祖的「三大文化」，自己都感到相當著迷，也從中學到很多。不管是兩岸情勢，或者國防安全議題，「當我看到遺留下來的軍事據點、坑道，都感到震撼」，也深刻感受，是前人辛苦奉獻，現在才能捍衛國家主權。
馬祖隸屬台灣、緊鄰中國，李問說，馬祖是「共產世界、自由世界的疆界」 ，也有人比喻為「海上的柏林圍牆」，或是「海上的板門店」，但是，在一個這麼敏感的地方，其實馬祖人沒有這麼在意統獨。
李問說，雖然大家常常形容馬祖是深藍，但他並不覺得馬祖是一個意識形態衝突非常激烈、強烈的地方。馬祖因為地方比較小、人口少，或許大家會習慣投給自己的家族或親朋好友，而因為國民黨長期經營，大家是出自於習慣，所以投給泛藍政黨的候選人，「但是不代表說，大家對於統獨意識形態有那麼強烈的想法」。
李問談到自己是「中華民國派」，也是「台灣派」，因為無論是「中華民國派」、「台灣派」或是「中華民國台灣派」，基於愛護自由民主、反威權、反共，大家都可以團結在一起；民進黨也應該要有年輕世代的工作者，多瞭解「中華民國派」的理念，甚至可以扮演溫和派立場， 無論是文化認同，或者在國家名稱定位上。
李問解釋，蔡英文政府現在的兩岸政策是維持現狀，未來是要由2300萬國人共同決定，而台灣已經是主權獨立的國家，現在正式的名稱是中華民國，「或許大家在國家認同、文化認同有些微差異，但絕大部分是反對威權、反對共產主義的」。
「促進不同政治立場之間的人對話，同時促進『中華民國派』跟『台灣派』團結」，是自己投入政治工作一直以來在思考的事情，也是很重要目標，李問說。
為何會有這樣的使命？李問有感而發指出，一個政黨不應該留在同溫層，而是應該要接觸中間選民，自己的父親是閩南人、母親是外省人，加上自己外交國防的相關工作經歷，所以接觸到很多淺藍、藍營的朋友，「以民進黨的角度來說，也該去瞭解淺藍群眾，與不同族群溝通」。
李問接著說，馬祖是台灣與中國2國關係的橋梁，但馬祖不是只有戰爭，而是很多國防議題的重點，也越來越成為國際焦點，「馬祖比我想得更國際」。
「我最近大概接待、交流了10個國家媒體，很多歐洲媒體都詢問，烏克蘭出事，馬祖怎麼看」，李問透露，在馬祖的外交實務經驗其實不輸台北，「國際越關注、馬祖越安全」。
李問表示，馬祖的發展其實是一個很激勵人心的故事，「在距離中國政府這麼近的地方，逐漸開出民主果實，我自己很感動」。