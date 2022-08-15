獨／征戰連江縣長！李問組「大黃魚戰隊」　明起環島10圈

我是廣告 請繼續往下閱讀
沒想過離開馬祖 李問要「彌補」民進黨的錯誤
2020年立委敗選後，李問說，「其實沒有想過要離開馬祖」，可能是因為過去就讀人類學系，又擔任記者，本身就有探勘、好奇的性格；另外他也表示，當時已在台北工作5、6年，覺得應該進入下一個階段，也希望找一個地方耕耘。
「不管是本島或離島，理念的宣傳，全國任何一個縣市都不應該錯過」，李問直言，他認為民進黨過去有個錯誤，就是沒有在連江縣設立黨部，所以自己在2020年選立委時就陸續有些藍圖，在立委敗選當日，就直接宣布要留下來深耕，也接著籌組了連江縣黨部，讓民進黨「分店」開入連江、遍及全國。
被問及在馬祖的起步經營，是否會因為「民進黨籍」、「外來」等標籤受限，李問不假思索表示，「其實還好欸，可能我們滿溫和友善的」，因為自己在馬祖不會馬上進入意識形態討論，反而是會發氣球給小朋友，也會透過實際服務解決鄉親困難。
大黃魚戰隊走遍馬祖 將與金、澎組「離島連線」
談及如何決定參選縣長，李問坦言，民進黨此次以推出9位各級公職參選人，參選縣長「母雞帶小雞」確實是一個理由，但其實更重要的是，團隊平常就有在關注馬祖議題、服務鄉親，「那為什麼不藉著選舉機會，把服務經驗化成更具體的政策理念呢？」
身為此次民進黨在連江縣的母雞，更是連江縣黨部主委，李問分析，民進黨在馬祖還在「轉大人」，正值成長期，沒有設定甚麼席次目標，「但本來沒有議員席次，如果有成功當選，那就是一個很大的成長」。
李問獨家透露，8月16日開始，自己與9位公職參選人組成的「大黃魚戰隊」共10個參選人，將展開徒步環島，「10個人就走10圈」，足跡將遍佈馬祖四鄉五島，邊走邊拜訪鄉親，累了就坐下來吃飯喝茶，地毯式走遍馬祖的每一塊土地。
由於2020年李問參選立委時，將自己打扮成馬祖特有的「淡菜」，獲得相當高的關注，此次「演化」成黃魚，李問透露是自己的想法，他說，上回只有1個候選人，這次不一樣了，有10人參選，而黃魚是集體行動的，而且在海中會很大聲地「呱呱叫」，這跟民進黨在連江縣宣傳理念一樣，團結且有力。
「選舉就是給人看『笑話』，做一些『丟臉的事情』」李問說，就是要藉此吸引更多年輕世代站出來，一起宣揚、傳播理念。
李問也透露，這幾年民進黨在台灣本島時常有聯合競選，此次自己也希望可以有「離島連線」，雖然民進黨並沒有提名金門縣長參選人，但在金門有基層公職參選人，自己會率領馬祖的公職參選人與金門連線；當然，澎湖也會加入連線，不只是澎湖議員參選人，李問也透露，自己與民進黨澎湖縣長參選人陳光復本來就有很多交流，未來選舉會進一步合作。