專訪／打造透明政府　李問盼馬祖釀酒民營、發展風力發電

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馬祖小孩多 打造戰地文化遊樂設施
首先，「親子友善」島嶼部分，李問表示，其實馬祖生育率很高，小孩非常多，但馬祖家長常常反應親子活動空間不夠，不管室內或室外皆然。
李問說，雖然馬祖有很好的自然資源，可以讓小孩接近海洋與大自然，但遊樂場有很大改進的空間，未來希望打造跟馬祖戰地文化相呼應的遊樂設施。
李問也說，馬祖一直以來以觀光為主，但過去比較沒有人討論親子旅遊。未來將打造親子友善的旅遊，也能讓馬祖的小孩跟世界小朋友交流學習，另外，也要替馬祖小孩籌備課外學習資源。
馬祖環境好 發展風力發電與太陽能
再者，「生態綠能島嶼」部分，李問表示，馬祖有很多獨一無二的生態資源，需要大家共同保護。現在已經有修法提高抽砂船罰金，即便如此，問題還是存在，只是規模比較小，未來希望給馬祖居民更好的居住環境。
李問也說，馬祖規模人口少、地方小，其實可以以實驗性質、小規模推動最新綠能科技。無論是逐漸推動的智慧水表、電表外，也要重新評估馬祖風力發電相關產業，「因為台灣海峽是最佳風場」。
李問說，雖然馬祖日照時數沒那麼長，但地方小，用電沒有那麼大，還是可以適度開發太陽能。
馬祖潛力強 民營釀酒有商機
至於「就業商機島嶼」部分，李問要鼓勵更多民間投資，因為馬祖很多產業是依賴公部門資源，但除了觀光產業外，馬祖還要致力發展其他產業。
李問舉例，馬祖沒有良好的土地規劃，少有工業用地、產業用地，沒辦法像澎湖一樣，進行海產加工或魚類海產罐頭製作，或是像金門有一些小型民營酒廠。
李問說，馬祖民間有私釀老酒，但因為沒有良好的廠房跟環境，沒辦法在馬祖在地生產後販售，有部分廠商只好拿馬祖老酒的製作方法到台灣中南部廠房製作，再運回馬祖給觀光客，這很可惜。
李問也提到，「馬祖國際藝術島」是與文總合作，每2年一次的活動。這是將馬祖打造成天然藝術展場的很好機會，可以把馬祖推向國際，也落實離島外交，即使第一次舉辦受限疫情，相信未來會越來越盛大。
另外，李問也表示，未來入主連江縣府，希望推動「透明政府」、「透明化施政」，除了增加縣政府對外公開的記者會外，也要運用網路科技等，將更多會議內容傳達給民眾知道。