NOW早報／不甩中共！美國聯邦參議院率團　搭專機訪台2天

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美國在臺協會表示，訪團成員共有5位，包括參議員Ed Markey、眾議員John Garamendi、眾議員Alan Lowenthal、眾議員Don Beyer及眾議員Aumua Amata Coleman Radewagen；預計將在台灣停留到15日，此次行程為國會議員出訪印太地區的一環，後續將與台灣資深領袖會面，並討論美台關係、區域安全，貿易與投資、全球供應鏈、氣候變遷，以及其他與雙方利益相關的重要議題。
外交部指出，常務次長俞大㵢已於昨天下午代表我國政府前往迎接，訪團在台期間將晉見總統蔡英文，並拜會立法院外交、國防委員會，就台美安全、經貿關係等議題交換意見。
今日天氣／南方水氣增多！今東南部、恆春半島有雨 大台北地區注意防曬
根據中央氣象局報導，今（15）日南方水氣增多，環境風場為東南風，迎風面的東南部地區及恆春半島不定時有降雨情形出現，其他地區仍維持多雲到晴，午後包括大台北、中南部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，而中南部地區更有局部大雨發生的機率，另外清晨西半部地區也可能出現局部降雨。
而溫度方面，今天各地高溫可以來到32至35度，其中大台北及東半部局部地區有36度以上高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，外出務必做好防曬工作並多補充水分。
別被騙去柬埔寨！外交部網站設海外求職陷阱宣導專區
台灣民眾受誘騙赴柬埔寨打工遭囚受虐案頻傳，為提高國人警覺，避免遭受犯罪集團誘騙赴海外從事違法工作，導致危及人身自由及安全，外交部表示，已在外交部「全球資訊網」設置「海外求職陷阱宣導專區」，提醒國人嚴防海外求職陷阱。
外交部表示，積極配合行政院「柬埔寨求職詐騙跨部會專案小組」相關規畫，已於8月12日在外交部「全球資訊網」設置「海外求職陷阱宣導專區」。專區彙集外交部及相關主政機關的新聞稿及說明、近年實際案例、諮詢求助聯絡資料等，期盼增進國人對跨國詐騙手法的警覺，強化自我保護意識，高度嚴防海外求職陷阱。
外交部指出，「海外求職陷阱宣導專區」結合網路求職、博弈輪盤、手機與錢財、警示號誌等圖像，提醒國人切勿輕信高薪誘惑不實廣告，赴海外從事電信詐騙或線上博弈等工作，可能遭到護照被扣、行動受限、金錢損失、暴力威脅等。專區另結合內政部警政署刑事警察局、勞動部等相關機關及駐外館處的諮詢與求助聯絡資訊。
外交部表示，「海外求職陷阱宣導專區」也彙整自今年初以來，透過發布新聞稿、例行新聞說明會、臉書專文等多重方式，呼籲國人慎防落入海外求職詐騙陷阱，並提供近年發生在東南亞、中東、非洲及歐洲地區的案例態樣，歡迎民眾參考。
林襄水床激戰沈玉琳！W型翹臀超誘人 猛男也凍抹條
樂天桃猿啦啦隊女神林襄，近日加入綜藝咖沈玉琳主持的網路節目「威廉沈歡樂送」，到泳池畔實習當救生員，擁有32E罩杯的傲人上圍、身材又纖細的她，穿起藍色比基尼性感指數破表，左胸下的花朵刺青非常明顯，還要彎腰幫玩偶練習做CPR，她以高跪姿彎腰猛力按壓30秒，豐滿胸部不停晃動，讓沈玉琳笑說「黃金30秒，應該這一段點閱率最高，我們其實錄到這裡就可以了」。
接著，沈玉琳還沒放過林襄，要跟她玩「水床上激戰」，還請猛男公主抱著她過橋，沒想到身材超結實的帥哥，竟走沒幾步路，就把林襄丟到水池，讓女神當場驚慌失措地說：「他根本才走了一步就掉下去耶！」
林襄為了給教練再一次機會，賣力爬上水床搭建的浮橋，結果身材嬌小的她，背後曲線全都露，W型美臀微笑曲線非常誘人，教練還貼心幫她按摩大腿，讓她恢復肌肉力量，沈玉琳笑說，這次教練賺到了，享有跟林襄這麼近距離接觸。
3飛彈「攔截率210％」成笑柄 于北辰：戰爭不是數學問題
美國眾議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台引發北京不滿，之後展開多日的環台軍演，造成台海緊張。而退將于北辰參加談話節目時表示，台灣天弓飛彈每發的攔截率大約是70％，所以只要用3發飛彈攔截共軍的1發飛彈，「攔截率就是210％了，那怎麼會攔不到？」奇葩的機率算法掀起網友嘲諷，對此，于北辰昨（14）日回應強調，「戰爭不是數學問題，是生存問題，沒有機率算計，只有同島一命。」
于北辰在節目上大談兩岸軍事戰力對比，提到國軍的天弓飛彈每發的攔截率大約是70％，「那我3發攔你1發，就210％了，那個攔截率就210％了，那怎麼會攔不到」，更進一步說明3彈齊發，透過「三角函數」後，「一定攔截得到」共軍的飛彈。
這番言論立即遭到兩岸網友吐槽，網友紛紛表示，「看現場的影片，于說出這句話的時候，大家都沈默了」、「整個尷尬」、「數學神童」、「數學老師哭泣」、「很明顯，國中數學當年是體育老師教的」、「對對對，210％，夢裡什麼都有」。
而于北辰昨日也在個人臉書發文回應，「大家對於我的數學問題，產生了很大的興趣，不斷的有人來我的版面攻擊我」，于北辰指出不只是數學問題，還有許多網友「抓我的語病，做文章，製造話題」，編造軍事機密或是爆料，「然後說是于北辰說的」。于北辰強調，「很感謝你們用心良苦，讓你們失望了。認識我的人都知道，我從來不說八卦，軍事議題能說的、能講的，我一定會用最簡單的方式告訴大家」。
對於算數出包，于北辰解釋「我的乘法沒算錯，機率問題...大家都是老師，都非常棒」，表示自己「一點就通」，不過也強調「戰爭沒有機率問題，只有生存的決心，若是戰敗了，留再多的飛彈有何用處？戰爭不是數學問題，是生存問題，沒有機率算計，只有同島一命。」
滴妹罕見大解放！「辣穿養眼泳衣」4萬人搶看：變滴辣妹
百萬人氣YouTuber「滴妹」以開朗外向且不做作的個性圈粉無數粉絲，至今YouTube頻道已有超過146萬人訂閱。前陣子滴妹結束美國之旅，回台後也把握時間和好友們到宜蘭遊玩，近日滴妹難得曝光清涼泳裝照，超辣畫面引來許多粉絲激讚「變成了滴辣妹！」
滴妹13日於個人instagram指出，上週與許多好友到宜蘭遊玩，興奮表示「好久沒有穿泳衣下水了！民宿外有自己的泳池真的很讚」，緊接著曬出許多清涼泳衣照片。
畫面中的滴妹放下一頭烏黑亮麗的長髮，身穿兩件式泳裝，泳裝則以白色為底，上頭還印有不少可愛花紋，正好襯托出滴妹的雪白肌膚，加上超清涼設計，也讓滴妹的好身材展現了出來。
照片曝光後，至今已吸引將近4萬人按讚，不少粉絲紛紛驚呼「照片好美」、「滴妹變成了滴辣妹」、「看起來好好玩唷！」、「滴妹好可愛」。（編輯：郭佩蓉）