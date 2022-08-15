潘瑋柏饒舌對決險勝一分！熱狗激動到唱破褲子

陸綜《中國說唱巔峰對決》賽程進入白熱化，本週節目請來潘瑋柏、黑豹樂隊、鳳凰傳奇和王綺雯進行嘉賓幫唱環節，四大Rapper聯盟與嘉賓雙向挑選，各自彩排再由嘉賓們決定最終合作對象。由於黑豹樂隊主唱張淇與Mc hotdog熱狗早前在《披荊斬棘的哥哥》節目中結識，當時許下將來合作的約定，此次在《中國說唱巔峰對決》延續《披哥》情誼，搖滾與嘻哈完美融合在〈夠了夠了〉的表演裡。
有趣的是，此次潘瑋柏以嘉賓身分回到說唱節目舞台，與楊和蘇、早安搭檔，並和熱狗組進行PK，兩位說唱導師正面對決讓現場氣氛高漲，賽前放話環節時，潘瑋柏幽默表示對輸贏不在意，跟狗哥之間沒分這麼細，反正「最後我們就都輸給愛奇藝」，機智回擊熱狗在第一場表演時唱到「我怎麼可能輸給愛奇藝和潘瑋柏」，瞬間讓現場所有人大笑，緩解了緊張氣氛。兩組都拿出渾身解數，熱狗甚至激動得把褲子都唱破了。潘瑋柏、楊和蘇、早安以一分之差戰勝熱狗、黑豹樂隊與Gali，創下節目史上最小分差記錄。
《中國說唱巔峰對決》14日加更一期，新一輪賽事Freestyle Battle環節以「香菜」和「聽我說謝謝你」兩主題進行，Rapper們僅有30分鐘準備時間，有人胸有成足有人緊張萬分，熱狗也玩笑得表示2022年了，Freestyle沒那麼必要了，但第一輪還是上台秀出久違的Freestyle，OG不忘初心不畏戰。面對Freestyle環節，其他Rapper們要如何殺出重圍呢？刺激跟精彩的說唱賽事就在《中國新說唱巔峰對決》愛奇藝國際版熱播中，每週六中午12點會員搶先看。