「黑魂寶可夢」金普頓住房開箱！2分鐘秒殺 邵庭也搶嘸
▲日本設計師藤原浩聯乘 POKÉMON，打造的「黑魂寶可夢」INN THUNDERBOLT PROJECT BY FRGMT & POKÉMON旅店住宿企劃，由時尚複合名店 INVINCIBLE 聯手台北東區金普頓大安酒店在台重現，首輪預訂500房2分內秒殺，連邵庭也留言哭喊「我什麼都來不及參與，戰爭就結束惹」。《NOWnews今日新聞》帶大家直擊第一手開箱，曝光台北限定款入住禮。（圖／記者蕭涵云攝）
日本知名時裝設計師藤原浩聯手 POKÉMON，今年初在日本東京推出的「黑魂寶可夢」INN THUNDERBOLT PROJECT BY FRGMT & POKÉMON旅店住宿企劃，引發搶訂熱潮。今夏由時尚複合名店 INVINCIBLE 聯手台北東區金普頓大安酒店，在台實現「黑魂寶可夢」主題房，因房價幾乎與日本相同、且入住可獲得台北限定寶可夢球等價值萬元的限定好禮，首輪預訂500房2分鐘內秒殺，連藝人邵庭也留言哭喊「我什麼都來不及參與，戰爭就結束惹」；眾多網友紛紛敲碗希望能有第二波，目前官方透露正積極與日方聯繫追加延長中。《NOWnews今日新聞》今（15）日先帶大家直擊第一手主題房開箱。
日本知名時裝設計師藤原浩，把寶可夢超人氣皮卡丘、卡比獸等知名角色變成潮流黑色，「THUNDERBOLT PROJECT BY FRGMT & POKÉMON」源於 2018 年，在世界各地大受好評，不少人爭相收藏「黑魂寶可夢」。台灣 2020 年底也由時尚複合名店 INVINCIBLE 引進 ，旋即造成搶購風潮。
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年初於日本東京推出的「黑魂寶可夢」INN THUNDERBOLT PROJECT BY FRGMT & POKÉMON旅店住宿企劃，果然豪不意外掀起搶訂熱潮；如今台灣也由 INVINCIBLE 聯手台北東區金普頓大安酒店，實現「黑魂寶可夢」主題房。
▲一上到限定主題樓層，巨大卡比獸在電梯口迎接大家。（圖／記者蕭涵云攝） 將整樓層以「INN THUNDERBOLT PROJECT BY FRGMT & POKÉMON」主題重新規劃，一抵達映入眼簾的，不是金普頓大安酒店以往著名的時尚簡約設計感，而是煥然一新的叢草森林，電梯口與角落有著超萌巨大卡比獸坐躺在草地上；沿途小花叢裡還可以找到「隱藏版皮卡丘」。而酒店房內標誌性的蒼鬱綠牆更變身為任天堂畫面，讓旅客走進 INN Thunderbolt Project By FRGMT & Pokémon 獨特世界的瞬間，就重現經典御三家抉擇場景。 ▲「INN THUNDERBOLT PROJECT BY FRGMT & POKÉMON」黑魂寶可夢主題住房，入住還送台北限定寶可夢球。（圖／記者蕭涵云攝）
活動期間入住還能帶走價值萬元的限定好禮，包括寶可夢玩偶（皮卡丘或卡比獸擇一隨機分配，恕無法指定或退換）、寶可夢玩偶吊飾（小火龍、傑尼龜或妙蛙種子擇一隨機分配，恕無法指定或退換）、神奇糖果1包、美味之水3罐、勁爽汽水2罐、台北限定寶可夢球3顆、retaW洗漱用品1組、拖鞋1雙、托特包1個。
▲入住打開房間，床上將有黑魂皮卡丘或黑魂皮卡獸等著你。（圖／記者蕭涵云攝） 並特別規劃只針對住宿旅客開放的紀念品商店，將販售一系列黑魂寶可夢玩偶，包含多達四種尺寸的卡比獸 Snorlax、皮卡 Pikachu 以及小火龍 Charmander、傑尼龜 Squirtle、妙蛙種子 Bulbasaur，及多款限定服飾，有台北限定版短T、各款T恤與長袖帽T可選，襪子、帽款、眼罩等配件，以及繡有閃電標誌的抱枕、地毯等居家小物。提醒大家，入住需憑房內通行證入店採購一次，價格從200元糖果、480元眼罩、880元襪子、短T 2,200元、帽T 4,980元～至巨大卡比獸25,800元一應俱全，記得把握機會一次買齊。 ▲價值萬元的台北限定入住禮，最後歡迎的妙蛙種子吊飾、毛茸茸拖鞋，記得通通要打包帶回家。（圖／記者蕭涵云攝）
「INN THUNDERBOLT PROJECT BY FRGMT & POKÉMON」住宿，首輪500房已在8/1開放預訂後2分鐘內秒殺，8/19～9/29開始入住。連邵庭也留言哭喊「我什麼都來不及參與，戰爭就結束惹」；眾多網友紛紛敲碗希望能有第二波。目前官方透露，已正積極與日方聯繫盼能好評追加延長合作，尚待日方確認中。
▲官方透露，三款隨機人氣吊飾中，妙蛙種子最受青睞。（圖／記者蕭涵云攝） ▲熱門拖鞋可是只送不賣。（圖／記者蕭涵云攝） ▲能夠盡情採購「INN THUNDERBOLT PROJECT BY FRGMT & POKÉMON」商品，更是鐵粉入住最受期待的部分。（圖／記者蕭涵云攝） ▲藤原浩以「吉利蛋」的療癒特性為靈感打造備品，外觀並採用其代表顏色來設計。（圖／記者蕭涵云攝） ▲入住的粉絲們不要錯過偽裝在草叢內的皮卡丘喔。（圖／記者蕭涵云攝） ▲「黑魂寶可夢」主題房開賣秒殺，連邵庭都扼腕。（圖／翻攝自Kimpton Da An Hotel 金普頓大安酒店FB）