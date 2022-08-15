國際資訊奧林匹亞競賽　台灣代表隊獲2金2銀

我是廣告 請繼續往下閱讀
教育部表示，今年度我國參與國際資訊奧林匹亞參賽計畫由國內大學10多位教授、學者組成輔導團隊，負責本年度選、培訓工作，3,867名學生歷經海選、初選、複選及決選等4階段，最終選出4名學生代表我國參加國際競賽。
代表團由國立台灣師範大學副校長李忠謀擔任團長及隊長、台師大副教授王弘倫擔任副隊長，並由陽明交通大學教授蔡錫鈞及前國手黃上恩協助競賽試題翻譯及成績仲裁等工作，代表團於8月6日出發前往印尼參賽，競賽活動於當地時間14日下午6點（台灣時間為下午7點）舉行閉幕暨頒獎典禮，並預訂於15日返抵國門。
我國代表隊2位金牌獲獎者為劉恩溢（個人排名第19名）、師大附中學生侯欣緯（個人排名第29名）；2位銀牌獲獎者為建中學生劉澈（個人排名第49名）與賴昭勳（個人排名第80名）。
就讀竹科實驗中學雙語部的劉恩溢說，就讀雙語部讓他有機會活用2個語言，還能接觸到許多不同的科目，他喜歡的科目除數學外，還有世界歷史和英文文學與現代詩；因為學校嚴格的出席與補考規定，讓他得補完奧匹選訓營4周時漏掉的功課、考試等，但也因此有機會將奧匹吸收的知識引入教室，未來希望能在MIT繼續研究資訊及相關領域。
為獎勵學生優異表現，教育部訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，獲得本項競賽金、銀、銅牌獎者，可保送大學院校各本學系或推薦入大學院校各學系。另於競賽獲金牌、銀牌與銅牌者，分別可獲得教育部頒發20萬元、10萬元與5萬元獎學金。
教育部國教署表示，本競賽明年將在匈牙利舉行，我國將持續選訓優秀學生參與競賽，以促進國際交流並爭取榮譽，也為國家培育更多國際資訊人才。