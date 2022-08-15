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NBA／籃網應強留KD？小范甘迪：3連勝就可解決一切問題

▲Kevin Durant。（圖／美聯社／達志影像）
▲Kevin Durant。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-08-15 09:50:13

雖然Kevin Durant和布魯克林籃網球團以及老闆蔡崇信的矛盾看似不可解，不過知名球評Jeff Van Gundy(小范甘迪)認為雙方還有合作的可能性，因為以KD的性格來看，只要能贏球就能化解一切問題。

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此前Durant升級自己的「逼宮」行為，要求蔡崇信在自己及總經理Sean Marks和總教練Steve Nash之間做出選擇，有媒體透露他想要在訓練營開始之前被交易到另一支爭冠球隊之中。

對於目前的情況，Van Gundy認為「贏球治百病」，籃網只要能取得勝利，那Durant就不會堅持要走，「雙方都想做出最好的選擇，這能理解。如果Durant確實要求交易，他想在另一個城市工作，這是他的權利。但球隊也有權說：『不，我們認為有你比沒你好』。」

「Durant真的喜歡籃球，我沒見過他在比賽中偷懶，或是沒打出自己能打出的最佳水準。所以如果他們真的把他帶回來，我認為這些事情可以得到解決。」Van Gundy接著說道，「我知道現在的情況看起來有些戲劇化，他們有點難開啟溝通——但我不認為這會是個大問題。或許會尷尬個幾天，但當你連贏3場後，一切就會迎刃而解。」

Van Gundy認為，若Ben Simmons、Joe Harris回歸，Kyrie Irving也能正常打球，再加上KD，籃網還是非常強大。「他們是一支非常棒的球隊，贏球有助於掩蓋任何不滿的情緒，我不覺得籃網會像人們想的那樣長時間處在低谷。」

籃網仍然是聯盟紙面上陣容最好的球隊之一，除了上述球員之外，他們還有Seth Curry、Nic Claxton、Patty Mills、T.J. Warren等出色的好手。只要能解決內部問題，球隊仍有再起機會。

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