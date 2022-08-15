網友邀請遊泰！他見「專車延遲」驚覺有異 徹夜逃跑脫困
近期，詐騙集團誘騙國人前往柬埔寨事件頻傳，許多受害者慘遭凌虐難以脫身，引起社會大眾關注。我駐泰代表處與泰國警方合作，昨（14）日成功攔截，將9位國人救回台灣。而駐泰代表處也透露，除了這9位台人的緊急救援，還有接到其他民眾聯絡，表示自己受網友邀約遊泰，因原訂搭乘的「赴泰緬寮邊境專車延遲」，突然驚覺有異，駐泰代表處提醒後，他決定徹夜逃跑這才驚險脫困。
泰國機場警方發現疑似有人蛇集團準備在「跨境轉賣」，遂緊急通報我駐泰代表處到場了解狀況，並通報我刑事局、移民署後發現有3人是目前台灣警方列管通報的人口販運被害人，展開營救計畫確認9位受害者，分別為6男3女，年齡介於23歲到42歲之間，另有2男1女表態想返柬埔寨，不願回台灣，被認為是人口販運集團共犯，目前被收容泰國調查中。不過在回台灣的9人中，僅有3人曾發出求救訊號，刑事局將後續追查，不排除另外6人中藏有黑幫成員或人蛇集團共犯。
而我駐泰代表處昨日深夜也在臉書發文，除了描述協助9位國人返台的過程，更透露還有接獲其他台人求助的驚險過程，「他應網友邀請遊泰，因預計搭乘赴泰緬寮邊境之專車延遲，心生疑慮而聯絡本處，經本處同仁提醒驚覺受騙而決心逃跑，於徹夜商討後終順利脫困並與在泰友人會合，目前安全無虞。」
駐泰代表處也再次呼籲，若民眾於旅泰期間受困或在台家屬獲知發生急難事件，除可撥打「外交部緊急聯絡中心」的「旅外國人急難救助全球免付費電話」（001-800-0885-0885）、駐泰代表處緊急聯絡電話（+66 81 666 4006）外，亦可透過駐泰國代表處急難救助LINE帳號（@Taiwan119）尋求緊急協助。（編輯：倪浩軒）