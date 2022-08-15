台大今起舉行候選人治校理念說明會 10／8前選出新校長
台大校長管中閔去年宣布不續任，校方啟動第13任校長遴選程序，將自今（15）日起到22日間，擇定5天時間，舉行校長候選人治校理念說明會，由9個校長候選人輪番上場，預計在10月8日前選出新校長。
台大校長管中閔任期將在明年1月屆滿，台大校長遴選委員會從4月25日起公開徵求校長人選推薦，並在7月12日公布9位校長候選人名單，包括台大研發長李百祺、台大前代理校長郭大維、台大工學院長陳文章、台大法律系講座教授陳聰富、台大電資學院長張耀文、台大醫院雲林分院長黃瑞仁、台大文學院長黃慕萱、台大電機系教授葉丙成、台大醫學院附設癌醫中心醫院院長楊志新，9位都是台大人，沒有外來的人士參選。
台大遴委會日前公布候選人治校理念說明會時間，將從今天起至18日及22日舉行，一共有5天，每天晚上6點到9點10分舉行；今天由陳文章及張耀文上場，16日是李百祺及陳聰富、17日是黃瑞仁及葉丙成、18日是黃慕萱及郭大維、22日是楊志新，每位候選人可發表40分鐘治校理念說明，以及意見交流40分鐘。
台大第13任校長遴選委員會共有21名委員，由各學院、校友總會、行政會議等推選，或依相關機制初步產生人選後，再由校務會議選舉產生18名代表，並與教育部3名遴派委員共同組成。
台大遴委會表示， 在候選人治校理念說明會後，9月初將舉行校務會議對個別校長候選人進行推薦投票，隨後至9月中旬將針對校務會議推薦校長候選人的資歷與治校理念和相關人士進行訪談，並於10月初逐一與候選人面談，預計10月8日前選出新校長。