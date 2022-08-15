迪卡儂可免費量InBody？一鍵查全台場次 網讚現賺200元
以販售便宜運動用品起家的迪卡儂，因為入門商品款式齊全加上CP值高，來台展店多年人氣絲毫不減，另一特色則是主打體驗式展銷，在現場提供運動空間，讓民眾先試用再買，並定期舉辦免費運動體驗日，大幅帶動運動商品買氣。但可能連常逛迪卡儂的人都沒發現，除了可體驗運動用品，還能免費做InBody測量（身體組成分析儀器），平時在坊間自費測量單次約是200元至300元，不少民眾惋惜逛好久到現在才發現。
InBody是一種身體組成分析儀器，利用生物電阻原理，透過微小電流通過身體，測出體脂率、肌肉量、基礎代謝率，由於儀器價格不菲，一般人不太會買這類機器，通常得到運動中心、醫院藥局或健身房做InBody測量，單次收費平均約200元。精打細算的省錢網友發現，迪卡儂有免費量測Inbody的活動，帶身分證填資料，整個過程約10分鐘就量測完畢，大讚逛街時可以順便量身體狀況，重點是比外面收費省下150元至200元。
不過這其實是體育署推出的科技體適能檢測試辦計畫，其中一項「科技檢測」正是用InBody體脂計進行BIA身體組成分析，檢測對象為23歲至64歲民眾，除了指定國民運動中心之外，迪卡儂門市也是合作對象之一，只要符合規定年紀，都能先到迪卡儂活動頁面預約報名，就可免費參加價值200元的檢測，現場也接受報名，不過將以網路報名者優先。
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