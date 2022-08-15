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被爆「替林智堅寫論文」！楊玲宜回應了：歡迎向法院提告

▲前新竹市長林智堅因國發所論文被台大認定抄襲，宣布退出桃園市長選舉，最新又遭到爆料「論文並非自己所寫」。（圖／民進黨提供）
▲前新竹市長林智堅因國發所論文被台大認定抄襲，宣布退出桃園市長選舉，最新又遭到爆料「論文並非自己所寫」。（圖／民進黨提供）

編輯中心/綜合報導

2022-08-15 10:42:22

前新竹市長林智堅因國發所論文被台大認定抄襲，宣布退出桃園市長選舉，但強調會轉進人生戰場繼續捍衛自己的清白。不過媒體人錢怡君與黃揚明先後爆料，直指林智堅「論文是他的助理楊玲宜所寫」，而楊玲宜最新也在個人臉書回應表示，「關於論文事件，過去我已經公開澄清做過回應，如果有其他指教歡迎向法院提告！」

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▲被指代寫論文，林智堅助理楊玲宜回應了。（圖／翻攝自楊玲宜臉書）
▲被指代寫論文，林智堅助理楊玲宜回應了。（圖／翻攝自楊玲宜臉書）
媒體人錢怡君在節目《董事長開講》表示，「林智堅是真的沒有抄襲，因為論文根本不是他自己寫的」，爆料真正寫論文的人是林智堅的助理楊玲宜。而媒體人黃揚明今早在廣播節目繼續爆料，指出楊玲宜曾在陳明通的課堂上旁聽，曾參與陳明通與林智堅、余正煌一起討論論文寫作的討論會，且楊玲宜寫到一半就因無法繼續寫作而中斷，後來由另一位陳姓助理接手，完成掛著林智堅名字、現已被台大判定抄襲的前碩士學位論文。

黃揚明表示，「小智沒有抄，整本論文幾乎都不是他寫的，也難怪謝誌也空白。更何況，他為什麼會不敢出席台大學倫會呢？說穿了，根本沒寫過的論文，他要如何應付二次口試？」

對此，楊玲宜今早在個人臉書發文透露自己確診，「但神智還算清醒，也請朋友們別擔心！」而回應代寫論文一事，楊玲宜強調「過去我已經公開澄清做過回應，如果有其他指教歡迎向法院提告！若只是聽說、網友說、某人說，相關臆測的說法，編造子虛烏有的故事，恕我無法奉陪！」

楊玲宜之前曾批評台大學倫會的審查結果，「為了獵巫林智堅，逼其退選桃園而配合藍營上演一齣白色巨塔」，認為「社科院蘇宏達院長以內部信件向員工大肆宣傳這是校園醜聞，未審先判的立場，這才是名副其實的台大醜聞」，堅信林智堅的情白，更指出「政治誠信問題不需要靠學歷或論文研究來加持，因為林智堅市長八年前競選時所提出的政見，在執政這八年期間一一兌現」。（編輯：倪浩軒）


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