睽違24年　臺灣省議會記名表決器亮燈了

自 1998 年精省後即未再使用的「臺灣省議會」記名表決器，近日在管理單位立法院中南部服務中心的努力下，採部分修復的方式，讓張溫鷹、宋艾克兩位省議員的出席燈與代表贊成的綠燈、反對的紅燈與棄權的黃燈，睽違 24 年後再度亮起，重現當年省議會開會狀況，未來民眾參訪都可以看得到。

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立法院中南部服務中心表示，坐落於民主議政園區議事堂的記名表決器，由臺灣省議會於 1958 年設置，距今已有 64 年的歷史，目前仍保留臺灣省議會 1998 年最後一次會議的原貌，當時 77 位臺灣省議員皆名列於上，其中包括現任立法委員陳明文、陳歐珀、陳超明、楊瓊瓔；前臺中市長張溫鷹、現任臺中市長盧秀燕；現任監察委員葉宜津等，惟自 1998 年精省後記名表決器的燈號即未曾亮起。

為活化古蹟並增加旅客參訪的樂趣，立法院中南部服務中心在副院長蔡其昌的督導之下，嘗試採用現代科技，先修復原置於記名表決器，張溫鷹與宋艾克兩位省議員名字牌後方的燈座，並改用 LED 燈泡以增加亮度，未來導覽人員將可利用手機連接無線網路控制亮燈，不僅維護記名表決器的外觀，也方便導覽人員操控。

中南部服務中心指出，立法院民主議政園區過去為臺灣省議會，自立法院承擔起管理之責後，即積極活化，除了本來就很受歡迎的民主時刻館、議政博物館之外，盼修復記名表決器部分功能，能再度為園區增添新的亮點，吸引更多國人前來旅遊，一起認識民主、守護民主。

省議會於 1958 年疏遷至臺中霧峰時，即設置記名表決器，並向日本電氣株式會社購置「議決自動積算裝置」，以自動統計表決結果，後又於 1990 年更新控制系統改採國造機器，並稍微修改表決的顯示方式，成為現在的樣貌。