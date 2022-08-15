睽違24年　臺灣省議會記名表決器亮燈了

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立法院中南部服務中心表示，坐落於民主議政園區議事堂的記名表決器，由臺灣省議會於1958年設置，距今已有64年的歷史，目前仍保留臺灣省議會1998年最後一次會議的原貌，當時77位臺灣省議員皆名列於上，其中包括現任立法委員陳明文、陳歐珀、陳超明、楊瓊瓔；前臺中市長張溫鷹、現任臺中市長盧秀燕；現任監察委員葉宜津等，惟自1998年精省後記名表決器的燈號即未曾亮起。
為活化古蹟並增加旅客參訪的樂趣，立法院中南部服務中心在副院長蔡其昌的督導之下，嘗試採用現代科技，先修復原置於記名表決器，張溫鷹與宋艾克兩位省議員名字牌後方的燈座，並改用LED燈泡以增加亮度，未來導覽人員將可利用手機連接無線網路控制亮燈，不僅維護記名表決器的外觀，也方便導覽人員操控。
中南部服務中心指出，立法院民主議政園區過去為臺灣省議會，自立法院承擔起管理之責後，即積極活化，除了本來就很受歡迎的民主時刻館、議政博物館之外，盼修復記名表決器部分功能，能再度為園區增添新的亮點，吸引更多國人前來旅遊，一起認識民主、守護民主。
省議會於1958年疏遷至臺中霧峰時，即設置記名表決器，並向日本電氣株式會社購置「議決自動積算裝置」，以自動統計表決結果，後又於1990年更新控制系統改採國造機器，並稍微修改表決的顯示方式，成為現在的樣貌。
中南部服務中心表示，民主時刻館除一般散客，可在開館時間參觀外，也歡迎20人以上團體預約導覽，旅客除可以親自坐上省議員的座位，欣賞民主劇場外，還能到報告臺上體驗官員備詢，並藉由參觀週邊展場，瞭解臺灣民主百年發展。