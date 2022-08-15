壽司郎「日本環島美食祭」8道新菜！螢烏賊、干貝2貫40元
台灣壽司郎上新菜！「日本環島美食祭」一口氣供應日本嚴選新鮮食材打造的8道美味，從北海道產真鱈、靜岡縣產炭燒鰹魚、愛知縣產象拔蚌到長崎縣產酥炸竹筴魚等好料一次上桌，鐵粉心心念念的螢烏賊、干貝都在名單上，而且2貫竟然只要40元起，味蕾小旅行開團出國說走就走，一人成團免隔離，呼朋引伴划算嚐鮮啦。藏壽司也自 8/16 起推出「盛蝦特選」全新菜單，包括蒜香洋蔥鮮蝦、酪梨鮮蝦、炙燒起司鮮蝦鮮蝦、等9道新菜，同樣40元開吃。
台灣壽司郎 8/17 起展開「日本環島美食祭」，特別嚴選日本新鮮食材，約大家一起用美食暢遊日本，「北海道產炙燒昆布真鱈」選用生長於北海道寒冷水域中的真鱈，肉質細緻柔嫩並以昆布熟成提升鮮味 ，再運用炙燒手法逼出油脂香氣；肉質厚實飽滿、鮮美甘甜的北海道產貝柱，引來鐵粉吶喊「平常一個就60了欸，這次根本買一送一啊！！」青森縣產的帆立貝則以羅勒帶出鮮甜、蒸煮出彈牙口感；以最能維持鮮度的「一本釣魚法」捕捉、「靜岡縣產炭燒鰹魚」經高溫炭火燒烤出特殊焦香風味，生熟兼具、口感層次豐富。
少見的「愛知縣產象拔蚌」，口感爽脆、濃郁甘甜；還有在粉專造成網友暴動的「兵庫縣產螢烏賊軍艦」，夠新鮮才敢僅以水煮處理，吃得到食材本味的鮮、甜、脆，不少人聞訊留言「螢烏賊終於來了 我等好久」、「每年就是等待螢烏賊」，超期待。
另外圈粉無數的還有「長崎縣產酥炸竹筴魚」，嚴選生食級的竹筴魚油炸，外層酥脆、內裡香嫩，同樣引來網友點名「竹筴魚終於又出現了!!等好久了!!」，以及「長崎縣產丁香魚天婦羅」，將產自長崎縣五島列島的丁香魚，剛捕獲就急速冷凍保持鮮度，以天婦羅手法炸出大海鮮味。期間限定菜單雖然供應到 9/4 止，但饕客們可要注意，食材數量有限、售完為止，根據以往經驗，人氣好料可是說斷就斷，手刀開吃最保險。
藏壽司也將自 8/16 起推出「盛蝦特選」全新菜單，包括蒜香洋蔥鮮蝦、酪梨鮮蝦、炙燒起司鮮蝦鮮蝦、炸蝦天婦羅、蝦仁天婦羅握壽司、炸蝦天婦羅手卷、鮮蝦沙拉軍艦，及蒜香豬五花、特製七味醬長鰭鮪魚共9道新菜，除了炸蝦天婦羅 2 尾 60 元以外，其他通通均一價只要 40 元！喜歡鮮蝦的朋友可不要錯過，用超划算的價格就可以吃很飽。