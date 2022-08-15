看到「郭臺銘」別上當！投資詐騙盜用《NOWnews》網頁
上週末有不少民眾發現在社群媒體上出現一則「專題報告：郭臺銘的最新投資讓專家們感到敬畏，也讓大銀行產生恐慌」的文章流竄，以新聞報導的手段包裝投資詐騙內容，更誇張的是竟然盜用《NOWnews今日新聞》的媒體刊頭與與架構，魚目混珠讓不少網友差點受騙上當。《NOWnews今日新聞》強烈譴責這樣惡意盜用行為，並且呼籲讀者，《NOWnews今日新聞》網址為：https://www.nownews.com，千萬不要相信任何其他網址的內容，以免上當受騙。
先前這樣的詐騙山寨網站，已經盜用《Newtalk新聞》等多個知名媒體，，類似的詐騙手法，去年就遭台灣事實查核中心、事實查核組織「MyGoPen」踢爆為假。仔細觀察偽造網站內容，除了媒體刊頭及架構部分，其餘全都是假的，報導內容也錯誤連篇，刻意寫錯字用「郭臺銘」來規避法律任，假網址「wakebulbpast.com」也是漏洞百出，與《NOWnews今日新聞》真正的網址https://www.nownews.com差異極大，讀者千萬不要誤信為真。
資安專家、趨勢科技行銷協理劉彥伯表示，這種詐騙行為在網路上相當常見，這類型的網站經常偽裝在看似正常的網頁裡頭，主頁面看起來與一般的網站相似，其實隱藏著陷阱和漏洞，像是文章內會加入很多超連結，當民眾不慎進入後就有機會上鉤，接著就把自己相關的個資洩露給詐騙集團，也很常出現整篇文章前後文的主詞不同，細心一看就會知道是非常粗糙的文章，都是詐騙集團想要誘騙民眾假投資的釣魚陷阱，「除了金錢損失，自己的個資也會被盜用，民眾務必要當心。」