周星馳息影多年曾曝「想演戲」！名導分析：無法跨越的線
「星爺」周星馳在1990年演出《賭聖》男主角後，該票房打下好成績，突破當時香港電影界紀錄，他也憑著該部電影，奠定往後在香港電影界的地位，同時他也開始參與編劇、導演工作，每部都大獲好評。不過，周星馳在演完《長江7號》後，就不再主演任何電影，讓粉絲覺得相當可惜，對於為何不再演戲？也引發外界猜測。
周星馳後期致力於執導電影，並有《西遊·降魔篇》、《美人魚》、《新喜劇之王》等作品，在這些作品裡仍可以發現有很多周星馳的影子，儘管演員們也都在努力效仿周星馳，但始終比不上「原版」，讓粉絲不禁感覺惋惜，認為若是由星爺自己上陣，一定可以達到更好效果。
事實上，周星馳曾透露，看到王寶強出演《新喜劇之王》後，也很想去挑戰一下這個角色，但礙於考量，最終還是覺得算了；可見周星馳還是熱愛演戲，但迫於某種因素，才決定放棄演出。
香港導演王晶，曾與周星馳合作過幾次，也拍出多部經典電影，像是《賭俠》、《賭俠2之上海灘賭聖》等等，對於周星馳後期鮮少演出，王晶也曾在一次綜藝節目上分析，表示周星馳之所以會息影，是因為他面對不了自己，年紀也成了最大影響，無法再接受自己在鏡頭前面吐舌頭、做鬼臉，這也是他息影主要原因。
另外，王晶也稱自己和周星馳一樣，老了後因為身體狀況不太允許了，所以也就鮮少有電影作品出現。在王晶、周星馳一系列的喜劇電影中，時常會有很多浮誇、刻意的表情和動作，不過當年紀增長後，就會跨越心中那道防線了。