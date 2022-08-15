簡舒培批蔡壁如抄襲 柯文哲：她敢去學倫會但林智堅不敢
新竹市前市長林智堅論文抄襲風波，隨著他宣布退出桃園市長選戰後告一段落。不過民眾黨立委蔡壁如近日被爆出碩士論文也涉嫌抄襲，引發社會各界議論。對此身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲今（15）日在議會備詢時，也被問及該議題。對此柯文哲則直言「林智堅敢去台大學倫會嗎？連去都不敢去，蔡壁如一定敢去學術倫理委員會。」
柯文哲今日上午進入議會進行專案報告，並於會後接受議員質詢。民進黨台北市議員簡舒培就指出，蔡壁如的碩士論文抄襲她於2018年10月9日的臉書貼文，除了一字不漏完全照抄外，就連標點符號都一模一樣。簡舒培也質疑柯文哲，之前對於林智堅論文案的批評是「很ugly、袂看口a（難看）」，現在蔡壁如是否也符合該形容？
對此柯文哲則表示，對他來說這件事情很簡單，有問題就到學校的學術倫理委員會去控告蔡壁如，而蔡壁如本人也一定會出席學倫會進行辯論。不過簡舒培則追問柯文哲，這樣的行為是不是抄襲？是不是柯文哲之前所說「一狗票的政治人物都抄襲」其中之一？對此柯則直言「當然不是」。
「蔡壁如可以上倫理委員會去辯論，她不會逃避，但我勸你們不要再打這個題目，對你們不利。」柯文哲也反問簡舒培「你有唸碩士班嗎？你知道論文要怎麼寫嗎？」並有些動怒地表示蔡壁如一定敢去學術倫理委員會，「林智堅敢去台大倫理委員會？連去都不敢去！」