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夫妻魂斷柬埔寨！關廁所雙亡　疑因「最後貼文」惹來殺機

▲近來屢傳台灣人被賣到柬埔寨等東南亞國家當詐騙集團的案件，引發外界高度關注。（示意圖／翻攝pixabay）
▲近來屢傳台灣人被賣到柬埔寨等東南亞國家當詐騙集團的案件，引發外界高度關注。（示意圖／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-08-15 12:08:11

近來屢傳台灣人至柬埔寨等東南亞國家打工被囚，且被要求從事詐騙等不法行為的案件，引發外界高度關注。事實上，幾年前大陸有對夫妻倆前往柬埔寨做生意，卻在2020年傳出陳屍於廁所，疑似因為「一則貼文」惹來殺機。

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據陸媒《澎湃新聞》報導，一對彭姓夫妻於2019年5月透過友人介紹，打算至柬埔寨進行水泥磚製品生產考察，甚至決定投資設廠，卻因疫情影響和當地政策改變，導致無法開工，夫妻倆礙於經濟壓力，就在當地開了一家中餐廳。

▲一名在柬埔寨開店的台灣業者透露，目前柬埔寨是無政府狀態，並呼籲大眾不要再被騙來柬埔寨。（示意圖／Pixabay）
▲夫妻倆前往柬埔寨做生意，卻遇到疫情影響而選擇開設中餐廳。（示意圖／翻攝Pixabay）
在2020年5月，因當地疫情升溫，不少大陸商人急返家，出現了美金兌換人民幣的需求，彭姓夫妻看準商機，平日除了經營餐廳外，還會做些小額度美元兌換業務以及快遞代理，甚至於網路上貼出廣告，在微信朋友圈發布訊息「兌換美元，誰需要人民幣的趕快趕快」，還曬出一疊厚厚美金。

根據友人指出，這張美金照片僅是夫妻倆在網路上找尋的示意圖，沒想到卻被有心人士盯上而遇上死劫，最終陳屍於屋內廁所。友人表示，案發後夫妻倆家中被洗劫一空，包括現金、手機、電腦和首飾等值錢物品，通通都被拿走，懷疑是入室搶劫、團伙作案的慣犯。

▲美元、美金。（示意圖／翻攝pixabay）
▲夫妻倆疑似因美金兌換貼文惹來殺機。（示意圖／翻攝pixabay）
夫妻倆喪命後，也讓遠在中國大陸的彭男母親和3位孩子悲痛萬分。據了解，案發當時沒有監視器和目擊證人，破案難度相當高，而彭男的姊夫認為，誰瀏覽過兌換美金的訊息，社群平台後台應有紀錄，但需請託柬埔寨警方向中國大陸公安機構提出申請，才有辦法調閱。

事實上，根據我國外交部統計，駐胡志明市辦事處自2021年6月21日至本2022年8月10日止，共計有222名國人陳情遭誘騙前往柬埔寨工作後，遭到限制人身自由的案件，其中51人已經返國（僅駐胡志明市辦事處在本年7月1日至31日間，就已接獲99名國人陳情）。另外，依據駐緬甸代表處統計，自本年4月13日至8月5日止，國人陳情赴緬甸落入工作陷阱者計有40人，其中7人已經返國。（編輯：陳雅雲）

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