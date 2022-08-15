夫妻魂斷柬埔寨！關廁所雙亡　疑因「最後貼文」惹來殺機

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在2020年5月，因當地疫情升溫，不少大陸商人急返家，出現了美金兌換人民幣的需求，彭姓夫妻看準商機，平日除了經營餐廳外，還會做些小額度美元兌換業務以及快遞代理，甚至於網路上貼出廣告，在微信朋友圈發布訊息「兌換美元，誰需要人民幣的趕快趕快」，還曬出一疊厚厚美金。
根據友人指出，這張美金照片僅是夫妻倆在網路上找尋的示意圖，沒想到卻被有心人士盯上而遇上死劫，最終陳屍於屋內廁所。友人表示，案發後夫妻倆家中被洗劫一空，包括現金、手機、電腦和首飾等值錢物品，通通都被拿走，懷疑是入室搶劫、團伙作案的慣犯。
夫妻倆喪命後，也讓遠在中國大陸的彭男母親和3位孩子悲痛萬分。據了解，案發當時沒有監視器和目擊證人，破案難度相當高，而彭男的姊夫認為，誰瀏覽過兌換美金的訊息，社群平台後台應有紀錄，但需請託柬埔寨警方向中國大陸公安機構提出申請，才有辦法調閱。
事實上，根據我國外交部統計，駐胡志明市辦事處自2021年6月21日至本2022年8月10日止，共計有222名國人陳情遭誘騙前往柬埔寨工作後，遭到限制人身自由的案件，其中51人已經返國（僅駐胡志明市辦事處在本年7月1日至31日間，就已接獲99名國人陳情）。另外，依據駐緬甸代表處統計，自本年4月13日至8月5日止，國人陳情赴緬甸落入工作陷阱者計有40人，其中7人已經返國。（編輯：陳雅雲）