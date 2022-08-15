達美樂隱藏專區！12吋「大披薩199元」：開賣門市一次看
爽吃披薩的時候又到了！達美樂在今年6月曾推出限時一周的「外帶9吋小披薩99元」，沒想到因為太便宜、訂單量遠超預期，最後業者不得已提前結束活動，讓來不及跟上好康的民眾飲恨。達美樂這次再悄悄開跑指定口味「外帶12吋大披薩199元」，不過開啟APP首頁看不到相關優惠，需透過特定連結才能進入隱藏的「優惠專區」，且全台只有23間門市限定開賣。
前陣子推出「外帶小披薩99元」引發一場披薩之亂的達美樂，近期又悄悄展開超殺優惠，在全台23家門市開賣指定口味「外帶大披薩199元」，不過並未在粉專、LINE官帳宣傳，僅低調透過部份門市釋出好康訊息，且開啟APP也看不到相關優惠，須透過特定連結才能進入隱藏的「限店優惠專區」。可看到頭份中華自強店至8月21日前共18種口味大披薩，外帶一律199元；而全台共23家門市在9月4日前，點原價560元的「超值四喜口味」大披薩，外帶限時特價199元。
以直徑30公分的大披薩來換算，適合4至5人分食，12吋超值四喜披薩特價199元，等於平均每人餐費50元，讓網友直呼：「打趴便當店」。優惠門市包括麥寮泰順、斗南延平、嘉義民族、嘉義博愛信義、新營復興、虎尾林森、民雄文化、大寮鳳林、七賢市中、建功大順、內埔南寧、屏東民生、屏東廣東、高雄岡山、旗山旗南、仁武中華、左營大路、左營自由、鳳山鳳頂、鳳山五甲、高雄和平一路、前鎮中山、恆春恆南共23家。