COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

舒華演唱會「突倒地」　現場影片流出粉絲憂：快點好起來

▲(G)I-DLE舒華演唱會突然癱軟倒地，現場影片流出引發粉絲憂心。（圖／翻攝自舒華IG）
▲(G)I-DLE舒華演唱會突然癱軟倒地，現場影片流出引發粉絲憂心。（圖／翻攝自舒華IG）

實習記者黃沛晴/綜合報導

2022-08-15 12:11:142022-08-15 12:18:08

南韓女團(G)I-DLE自2018年成團出道以來，人氣便不斷往上攀升，其中台灣成員舒華，時常開直播與粉絲互動，擁有白皙皮膚、精緻臉蛋的她，在高冷外表下的個性卻非常直爽傻氣，可愛的反差萌讓她收服了一票粉絲。日前(G)I-DLE舉辦演唱會時，舒華跳舞到一半突然混身癱軟倒地，引起粉絲一陣擔憂，現場影片曝光後也引發網友熱烈討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲舒華演唱會突然癱軟倒地，坐在舞台上背對觀眾。（圖／翻攝自推特 @yuqiholic）
▲舒華演唱會突然癱軟倒地（圓圈標示處），坐在舞台上背對觀眾。（圖／翻攝自推特 @yuqiholic）
▲成員雨琦（圓圈表示處右側）見狀便上前攙扶舒華（圓圈表示處左側），將她扶到後台休息。（圖／翻攝自推特 @yuqiholic）
▲成員雨琦（圓圈標示處右側）上前攙扶舒華（圓圈標示處左側），將她扶到後台休息。（圖／翻攝自推特 @yuqiholic）
(G)I-DLE於13日到墨西哥舉辦演唱會，演出到歌曲《MY BAG》時，舒華疑似暈眩站不穩，舞蹈動作漸漸無力，隨後體力不支癱軟倒地。影片中舒華轉身背對觀眾，坐在舞台地板上，揮手向其他成員示意自己沒事，卻依舊坐在地上無法起身繼續表演，成員雨琦見狀便上前攙扶舒華，將她扶到後台休息，其他成員則在舞台上繼續完成演出。現場影片流出後，引發粉絲擔心直說：「舒華請好好休息，快點好起來。」

▲舒華高冷外表下的個性直爽傻氣，可愛的反差萌讓她收服了一票粉絲。（圖／翻攝自舒華IG）
▲舒華高冷外表下的個性直爽傻氣，可愛的反差萌讓她收服了一票粉絲。（圖／翻攝自舒華IG）
經過短暫休息後，舒華回到舞台上繼續演出，也安撫現場觀眾，表示：「今晚很棒，希望下次能夠再見到大家。」舒華的身體狀況也讓粉絲擔憂，懷疑是否團體的活動行程太滿，讓成員無法好好休息，工作量超出身體能負荷的範圍。此外，舒華事後也在IG上回覆粉絲的留言，親自表示自已「好多了」，要粉絲不要太擔心，至於引發暈眩的原因，經紀公司目前並沒有發表說明。

宋智孝「超美洋裝」旅遊　金鍾國傻了：妳是去勾引男人嗎

350萬抖音女神PO成人9秒晃動片！暗藏I、F級超香雙人畫面

宋慧喬穿限量公主裝！皇冠耳環項鍊全假的　只要台幣75元

唐綺陽星座運勢／金牛難抗拒品味相同桃花　雙子防傳染病

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀