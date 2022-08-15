舒華演唱會「突倒地」 現場影片流出粉絲憂：快點好起來
南韓女團(G)I-DLE自2018年成團出道以來，人氣便不斷往上攀升，其中台灣成員舒華，時常開直播與粉絲互動，擁有白皙皮膚、精緻臉蛋的她，在高冷外表下的個性卻非常直爽傻氣，可愛的反差萌讓她收服了一票粉絲。日前(G)I-DLE舉辦演唱會時，舒華跳舞到一半突然混身癱軟倒地，引起粉絲一陣擔憂，現場影片曝光後也引發網友熱烈討論。
(G)I-DLE於13日到墨西哥舉辦演唱會，演出到歌曲《MY BAG》時，舒華疑似暈眩站不穩，舞蹈動作漸漸無力，隨後體力不支癱軟倒地。影片中舒華轉身背對觀眾，坐在舞台地板上，揮手向其他成員示意自己沒事，卻依舊坐在地上無法起身繼續表演，成員雨琦見狀便上前攙扶舒華，將她扶到後台休息，其他成員則在舞台上繼續完成演出。現場影片流出後，引發粉絲擔心直說：「舒華請好好休息，快點好起來。」
經過短暫休息後，舒華回到舞台上繼續演出，也安撫現場觀眾，表示：「今晚很棒，希望下次能夠再見到大家。」舒華的身體狀況也讓粉絲擔憂，懷疑是否團體的活動行程太滿，讓成員無法好好休息，工作量超出身體能負荷的範圍。此外，舒華事後也在IG上回覆粉絲的留言，親自表示自已「好多了」，要粉絲不要太擔心，至於引發暈眩的原因，經紀公司目前並沒有發表說明。