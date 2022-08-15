楊宇騰公開心理障礙　最怕「綠綠的東西」

台日混血男星楊宇騰（YU）8月12日在日本出道滿周年、台灣滿兩周年，他連2天在日本舉辦四場見面會，共計1200位粉絲出席；在滿場拍手歡呼聲下，楊宇騰表示：「一個人在台上好像有點寂寞耶！」隨即請主持人上台，沒想到主持人竟對他說：「本來的預定不是你要多講一點話嗎？」楊宇騰苦笑：「可能有點難啦！」
由於米雷颱風恰巧在12、13日影響關東地區，他透露很緊張，看到氣象報告顯示週六從中午到下午時間是風雨最強的時刻，除了擔心粉絲安危，以及東京以外的粉絲無法順利抵達 ，但活動開始後看到有來自他家鄉，包含名古屋、北海道甚至還有台灣的粉絲，他沒想到在日本辦見面會，能夠得到這樣的迴響，感動無法言喻。
楊宇騰覺得能在日本舉辦公開活動感到不可思議，雖然日本活動的第一年受到疫情影響，他強調接下來的日子會全力以赴。活動中，透過對談讓粉絲更加了解楊宇騰，對於「不喜歡吃菜」這點，他笑說香菜是無法跨越的障礙，甚至連點漢堡都會要求把菜拿掉，但蔥、蘆筍、豆芽菜等蔬菜可接受，笑說：「這樣吃也是長到現在這樣大啊。」
他在演唱結束後突然有感而發的說：「其實在高中畢業前都不太敢在其他人面前開口唱歌，大家去卡啦OK的時候，自己總是當不拿麥克風的『分母』。」此外，他高中是棒球校隊的投手兼隊長，粉絲許願他示範投球英姿，工作人員也有準備棒球，但他擔心會砸到人或破壞舞台器材，最後以空氣投球的方式丟出伸卡球，贏得現場滿堂彩。楊宇騰首支日文單曲《心鏡》已在台數位上架。