美經濟趨緩仍處擴張　專家：以多元資產策略掌全方位收益

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趙心盈分析，美國企業獲利持續穩健成長，盈餘上修幅度雖已從高點下滑，但仍相對優於長期歷史水準。除此之外，儘管面臨通膨壓力，美國消費支出目前依舊穩健，一來是美國消費者受惠於高於長期趨勢的薪資成長率；再者，美國家庭財務體質仍佳，因此能源價格上漲的影響不若以往。
趙心盈指出，過去升息期間，伴隨景氣擴張，美國資產大多表現良好。與之前的升息循環相比，本次市場已陸續反應升息預期，建議不妨以多元資產策略布局美國資產，可望全方位掌握美國股債等資產契機，在多元配置之下攻守兼備參與美國資產行情。
在股市方面，企業獲利動能持續支撐美股表現，只要經濟活動仍持續展現韌性，美股仍可望在升息循環期間締造正報酬。統計過去42年（1980-2021年），S&P 500指數即便年內出現修正，全年度仍收漲比例逾八成（僅7次收黑，35次收漲）。投資人不妨關注美國大型成長股，輔以低波動股，戰略性配置價值股與大宗商品標的，進一步強化投資組合應對通膨的能力與風險分散效果。
至於債市，疫情後美國非投資等級債券品質進一步提升。企業獲利良好、降評減少與違約率下降，利差來到自2000年以來平均的相對高點，最低殖利率更從去年底的4.21%上揚至今年6月底的8.89%，都支持美國非投資等級債券後續走勢。因此在近期的修正之後，美國股、債市的評價面吸引力已經浮現。
趙心盈認為，歷經上半年賣壓後，第三季以來股債資產出現跌深反彈走勢，可視市場狀況靈活調整股、債、多元資產配置比重。建議可略為減碼股票，並以科技、醫療、消費為核心配置；債券部位仍維持非投資等級債券，但減碼與科技產業相關的可轉債，並中性配置國庫券。
值得注意的是，在通膨環境與聯準會緊縮貨幣政策的背景下，短期內市場波動依舊，搶反彈或擇時進出更是不易。趙心盈提醒投資人，市場震盪時若能持續待在市場，投資價值仍有機會回復。因此，不妨在投資組合中納入美國多元資產，以穩紮穩打的方式參與美國經濟成長機會，掌握中長線收益與報酬潛力。