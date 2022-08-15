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快訊／本土確診增15596例！死亡+22、境外+196

▲指揮中心表示，今（15）日本土新增15,596例個案。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心表示，今（15）日本土新增15,596例個案。（圖／指揮中心提供）

編輯中心／綜合報導

2022-08-15 14:02:53

中央流行疫情指揮中心今(15)日公布國內新增15,792例COVID-19確定病例，分別為15,596例本土個案及196例境外移入；另確診個案中新增22例死亡。

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指揮中心表示，今日新增之15,596例本土病例，為7,310例男性、8,284例女性、2例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(3,084例)、桃園市(1,973例)、臺中市(1,897例)、臺北市(1,789例)、高雄市(1,286例)、臺南市(971例)、彰化縣(686例)、苗栗縣(521例)、新竹縣(494例)、新竹市(362例)、雲林縣(361例)、宜蘭縣(352例)、屏東縣(348例)、花蓮縣(274例)、南投縣(267例)、嘉義縣(227例)、基隆市(227例)、金門縣(126例)、嘉義市(126例)、臺東縣(121例)、澎湖縣(97例)、連江縣(7例)。

指揮中心指出，今日新增22例本土病例死亡個案，為17例男性、5例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染且具慢性病史、16例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年7月1日至8月12日，死亡日期介於7月16日至8月12日。

指揮中心說明，今日新增196例境外移入個案中，為100例男性、96例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(16例)、美國(4例)、印尼(3例)、加拿大及菲律賓(各2例)、中國、土耳其、新加坡、韓國、英國、馬來西亞及德國 (各1例)移入，另162例感染國家調查中。入境日期介於今年7月15日至8月14日。

指揮中心統計，截至目前國內累計15,446,244例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含10,534,239例排除)，其中4,904,622例確診，分別為23,510例境外移入、4,881,058例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計9,457例COVID-19死亡病例，其中9,442例本土，個案居住縣市分布為新北市2,037例、臺北市1,071例、臺中市943例、高雄市876例、臺南市737例、桃園市713例、彰化縣549例、屏東縣396例、雲林縣289例、南投縣279例、苗栗縣218例、嘉義縣214例、基隆市213例、宜蘭縣191例、嘉義市154例、花蓮縣153例、新竹縣147例、臺東縣138例、新竹市88例、澎湖縣21例、金門縣15例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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