醒村全區修復經費到位！史哲：打造「大岡山文創之星」

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高雄市長陳其邁日前主持高雄岡山運動中心動工表示，高雄是全台擁有眷村面積最大、三軍軍種齊全的城市，副市長史哲在文化局長任內即把保存與活化眷村作為文化局重點業務推動，2015年更透過曹瑞原導演拍攝「一把青」展現大時代下空軍的美麗與哀愁，同時也將真實空軍眷村的「醒村」帶回到大眾眼前。
副市長史哲表示，醒村可以說是三軍眷村中雖然起步最晚，但將是後發先至發展的眷村。近期岡山的發展猶如空軍起飛般的發展迅速，醒村不僅具備有擁有歷史感的名字與建築群，更有我當年引進「一把青」電視劇影視音的元素，具備充足的文創發展的一切要素，故我將這裡定位為「大岡山地區的文創之星」。
立委邱志偉表示，我爭取岡山眷村的發展超過10年了，這裡一草一木我都很熟悉，很高興從去年醒村在這兩年爭取3億元經費下，修復經費一次到位，期許這裡可以成為眷村文化創意園區，配合岡山在地的文化能量，如已經舉辦34年的阿公店文學獎，這裡可以讓文創工作者進駐、具備特色的圖書館等，讓醒村在市府史副市長的指導下成為岡山別具特色的文創基地。
文化局長王文翠表示，此次的修復將依照文化資產修復的原則，以日治時期基本建築構造作為基礎進行修復，並將尊重建築物的生命歷程，將帶著眷村記憶的增建物、牆面、磁磚等保留下來，讓醒村文化園區成為活的生態博物館，成為百年建築與台灣眷村的活教材。
王文翠指出，醒村7棟建築中位於正中間的C棟毀損最為嚴重，經過文化資產委員長時間討論後，決定尊重時間帶給建築物的時間痕跡，僅做結構支撐與安全性修復，讓醒村未來將擁有一座樹屋，是繼台南安平樹屋後，台灣第二座自然形成樹屋的建築。期許在2024年打開圍籬時，一座擁有文創商店、餐廳、旅宿、青創辦公室、樹屋、藝廊與空軍眷村史展覽等複合型文創園區，在岡山地區蔚然成村成為北高雄的文化新地標，延續青創HOUSE在左營鳳山的成功，成為全台灣眷村再造的典範。