自強一路建案坍塌　高市府設協商機制究責助受災住戶求償

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工務局表示，該案自前次勒令停工後迄今，即嚴密監督，委任高雄市建築師公會於111年3月24日、3月25日、3月28日、3月29日、4月28日、5月2日、5月11日、5月17日、5月30日、6月15日、6月22日、6月30日、7月16日等13日共13次至該建築工地巡查，惟監督巡檢結果尚無發現異常狀況。
工務局強調，工程意外所產生損失，將偕同法制局設置協商機制，追究起、承造人負起後續肇事責任，依據高雄市建築自治條例及損鄰調處相關辦法，協助鄰房受損戶，並要求起造人應負起損害賠償責任。後續建築工地必須由第三公正專業單位如三大公會等，確認嚴密監督安全無虞並與鄰房受損戶完成協議後，始得啟動後續復工程序。
工務局長楊欽富表示，市府昨天緊急調派消防局消防車到工地，灌注地下水，昨天晚上十一點完成地下室水位跟外面水位達到平衡狀態，停止灌注，經起造人緊急調派混凝土車，於今日凌晨三點五十分完成灌漿回填路面，另昨天協調支撐廠商，先以怪手臨時性緊急支撐，今天已調派支撐廠商，進行鄰房臨時支撐，撐住傾斜建築物，另對於地下壁體外側施作止水樁搶救，完成2支低壓止水樁，持續進行施作中，確保工地穩定安全。