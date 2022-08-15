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自強一路建案坍塌　高市府設協商機制究責助受災住戶求償

▲自強一路建案坍塌高市府今天上午招開協調會將設協商機制究責協助受災住戶求償。(圖／高市府提供)
▲自強一路建案坍塌高市府今天上午招開協調會將設協商機制究責協助受災住戶求償。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2022-08-15 13:12:39

高市前金區自強一路建案，施工不到半年二度造成周邊道路嚴重塌陷，目前市府已設立協商機制，建商與住戶今(15)日上午召開協調會，工務局強調，工程意外所產生損失，將偕同法制局設置協商機制，追究起、承造人負起後續肇事責任，依據高雄市建築自治條例及損鄰調處相關辦法，協助鄰房受損戶，並要求起造人應負起損害賠償責任。

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▲為避免意外發生高市府昨天已協調廠商，先以怪手臨時性緊急支撐，今天已調派支撐廠商，進行鄰房臨時支撐，撐住傾斜建築物。(圖／高市府提供)
▲為避免意外發生高市府昨天已協調廠商，先以怪手臨時性緊急支撐，今天已調派支撐廠商，進行鄰房臨時支撐，撐住傾斜建築物。(圖／高市府提供)
高雄市自強一路83巷第一次坍塌路面於3月25日完成恢復。前依建築法規定勒令停工，起造人委託高雄市土木技師公會，進行鄰房安全鑑定及復工計畫書確認後申請復工。工務局邀集高雄市結構技師公會、土木技師公會、建築師公會及相關管線單位至工地現場確認無誤，始於111年6月20日復工。

工務局表示，該案自前次勒令停工後迄今，即嚴密監督，委任高雄市建築師公會於111年3月24日、3月25日、3月28日、3月29日、4月28日、5月2日、5月11日、5月17日、5月30日、6月15日、6月22日、6月30日、7月16日等13日共13次至該建築工地巡查，惟監督巡檢結果尚無發現異常狀況。

工務局強調，工程意外所產生損失，將偕同法制局設置協商機制，追究起、承造人負起後續肇事責任，依據高雄市建築自治條例及損鄰調處相關辦法，協助鄰房受損戶，並要求起造人應負起損害賠償責任。後續建築工地必須由第三公正專業單位如三大公會等，確認嚴密監督安全無虞並與鄰房受損戶完成協議後，始得啟動後續復工程序。

工務局長楊欽富表示，市府昨天緊急調派消防局消防車到工地，灌注地下水，昨天晚上十一點完成地下室水位跟外面水位達到平衡狀態，停止灌注，經起造人緊急調派混凝土車，於今日凌晨三點五十分完成灌漿回填路面，另昨天協調支撐廠商，先以怪手臨時性緊急支撐，今天已調派支撐廠商，進行鄰房臨時支撐，撐住傾斜建築物，另對於地下壁體外側施作止水樁搶救，完成2支低壓止水樁，持續進行施作中，確保工地穩定安全。
 

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