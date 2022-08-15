中職／桃園最強未來之星爭霸賽　業餘青棒職棒大亂鬥

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未來之星16場比賽，冠軍隊伍將進人爭霸賽挑戰職棒樂天桃猿二軍，爭奪最後冠軍殊榮，未來之星冠軍20萬元、亞軍10萬元 另爭霸賽冠軍可獲得10萬元獎勵金。
桃園市長鄭文燦於會中表示，「棒球」早已是桃園這座年輕城市的代名詞和驕傲，完善的6級棒球培訓體制（少棒、青少棒、青棒、大學隊、城市成棒隊、職棒隊），加上相關局處的積極推動，讓桃園市不僅擁有完善的棒球訓練環境，也是少數能以單一縣市之姿推動混合層級棒球賽事的城市。尤其近年桃園於棒球成績頗有斬獲，喜事連連，由「棒球教父」張滄彬領導支持的棒球強豪代名詞平鎮高中於本月初奪下「2022美國小馬聯盟帕馬級世界青棒錦標賽」，更在去年創下史無前例的黑豹旗三連霸；金字塔層級的樂天桃猿職棒隊亦在今年中華職棒賽事勇奪成軍後隊史第一座季冠軍，並維持強盛之姿往隊史第一座總冠軍榮耀邁進。市府在欣喜去年播下的種子開始萌芽之餘，也於今年擴大舉辦，在去年基礎上另外邀請在地球隊萬能科技大為主體的列特博生技及傳統業餘勁旅合庫及安永鮮物共襄盛舉，讓更多優秀在地棒球新秀有機會被看見，朝進入職棒殿堂夢想再邁一步。
連續兩年對賽事大力支持的樂天桃猿浦韋青領隊，提到去年的參賽經驗對陣中經歷過的選手的幫助，「成晉就是最好的例子」；但在支持之於，身為桃園這座台灣最強棒球城市的棒球產業鏈最上層，自然期待今年樂天二軍能於後續對戰2022桃園最強未來之星盃賽冠軍的「爭霸賽」能有不同以去年的表現，「去年來者是客，今年不讓了！」