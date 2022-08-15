不輸家樂福！小北百貨「2優勢」太神 開28年老顧客讚爆
連鎖生活百貨商店「小北百貨」自1994年創立，至今在台灣已有約168家門市，裡頭各種類型的商品都有賣，可以說是社區鄰里的好鄰居，對此就有網友問「有小北百貨開在家裡附近的話，484很方便」？貼文曝光後，不少人點出小北百貨「商品齊全」及「營業時間為24小時」的優勢，也大讚方便度根本不輸家樂福！
該名網友在PTT貼文，他以「有小北百貨開在家裡附近的話，484很方便」為題，表示一直想說，如果家裡附近有間開24小時又是家樂福等級的賣場就好了，沒想到那天逛了小北百貨之後發現，不但裡頭想要什麼東西都有，且營業時間還是24小時，讓他讚嘆：「如果家裡附近沒有24小時的家樂福等級大賣場，有間小北百貨484也挺讚挺方便DER？」
貼文一出，網友紛紛留言，「是，可惜我家這裡沒有」、「住附近就是小北+全聯，方便到爆」、「小北方便」、「真的滿方便的」、「小北是家長的好朋友」、「小北真的不錯」、「就小北比便利商店便宜，但沒熱食，東西多點」、「確實很方便」、「小北真的超棒」、「小北強項就五金3C方便，而且有在進步」、「對，半夜想買餅乾飲料比便利商店便宜好買」。
也有網友點出，小北的優勢在於「商品齊全」及「營業時間為24小時」，「小北的東西比家樂福齊全」、「小北東西多，品牌也很多」、「還有賣雞蛋」、「小北＋便利購，就夠了」、「24小時的五金，真的神」、「晚上十點半買到水龍頭真心感謝」、「晚上買東西，還特別騎車找小北真滴好用，什麼都有」、「雜七雜八，不知道哪裡買，先去小北看看」、「這種小百貨很讚啊，飲料零食、基本五金、生活用品都有」、「啤酒比超商便宜又24小時」、「超讚，半夜馬桶不通水管不通就知道小北的好」。（編輯：賴禹妡）