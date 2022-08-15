阿富汗淪陷週年　從喀布爾內外一窺當地景況

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但從機場國門步入後，阿富汗又是另一番場景。
● 首都喀布爾 女性得把職位交給男性
BBC的記者與幾名前任財政部高層公職人員閒聊，對方秀出當地社媒平台上一些貼文。有女性寫道「他們（塔利班當局）要我把工作交給我的哥哥或弟弟。」「我們的職位都是憑自身努力與教育掙得..把工作拱手讓出無異背叛我們自己。」
60多名曾在阿富汗稅務局任職的女性去年8月在塔利班上台後被要求返家，塔利班要她們「拿男性親屬的履歷來，好申請接替妳們的職缺」。
一名女性不平地說：「這可是我的飯碗。我辛苦打拚17年拿到碩士並取得工作，如今等於全部歸零。」
塔利班官員表示女性仍能在職場。不過BBC記者發現，職場阿富汗女性現大多為護理人員、教育人員與機場櫃檯等一些較需女性的服務崗位，遠不比過去一度1/4政府公職為女性的盛況，薪水也低很多。
● 偏鄉戈爾省 青年割麥1天賺2美元餬口
戈爾（Ghor）省位於阿富汗中部偏西，18歲的努爾（Noor Mohammad）與25歲的阿瑪德（Ahmad）頂著陽光在麥田裡揮刀收割，看似田園詩意。
但努爾說：「今年因嚴重乾旱，小麥收成少很多，可這是我唯一能找到的活兒。」BBC記者說，兩名正值意氣風發之齡的男士辛苦打工10天割麥，一天僅約2美元。
努爾說自己學的是電機工程，但為讓家人只能放棄學業；阿瑪德也苦命，賣掉僅有的機車前往伊朗找工作卻空手而歸。伊朗以往還有一些季節性的零工讓阿富汗窮省的人能賺些外快，但這類零工現在也變很少。
努爾說：「我們歡迎塔利班弟兄，但我們需要的是能提供機會的政府。」
● 西部赫拉特 資優女學生為學業中斷落淚
位於西部的赫拉特（Herat）自古便是阿富汗一個有著獨特文化的城市，18歲的女學生索海拉（Sohaila）在一個昏暗的地下室擺攤賣衣，當地是一處僅供女性前往的市集，但在COVID-19疫情與去年塔利班上台後兩度被關，近日才重新開張。
儘管許多阿富汗人、甚至不乏塔利班成員呼籲復課，但塔利班內部極端保守的教士仍把大部分高中關閉。索海拉說她是高三，但沒法畢業連讀大學的機會都沒有。
BBC記者問如此艱難是否還要留在國內，索海拉堅定地說「當然，這是我的國家，我也不會想去別國」畢竟一年沒法上學，儘管索海拉故作堅強表示遇到困難的是全體阿富汗少女，不光只有她，卻依舊泛著淚光低聲說「我是成績最好的學生....」。
● 絕望家庭販賣子女 西方制裁加劇人道危機
德國之聲（DW）報導，目前阿富汗有100多萬孩童面臨營養不良，西方持續對塔利班制裁讓人道危機惡化。
世界糧食計劃署（WFP）署長畢斯利（David Beasley）去年底以「人間煉獄」形容阿富汗的處境。塔利班去年8月再次上台後，槍砲聲與戰鬥固然已歇，但糧食不足與艱困局面恐使阿富汗死去的人比過去20年死於戰火者更多。
拯救兒童基金會（Save the Children Foundation）阿富汗分會代理會長哈森寧（Nora Hassanien）表示，一些絕望的家庭被逼得只好販賣子女或採取其他極端作法尋求活路。
世界糧食計劃署估計，阿富汗約2000萬人亟需食物援助，已達全國一半人口。
德國之聲認為，過去20年西方以軍事、政治和發展合作大力參與阿富汗。國際社會承擔當地3/4公共支出，見證道路、學校和醫院建成。但在塔利班重新上台後，金流一夜之間全斷，塔利班政府未獲國際承認猶如世界孤島，而解決難題之道又恰好有賴國際與塔利班合作。
聯合國開發計畫署（UNDP）署長史丹納（Achim Steiner）今年5月在瑞士達沃斯（Davos）的世界經濟論壇把話講得明白：「我們不能僅出於道德義憤，就棄4000萬阿富汗人於不顧。」（譯者：陳亦偉）1110815