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美跨黨派國會議員訪立院　羅致政：談台美關係、區域安全

▲立院外交國防委員會召委羅致政回應美國跨黨派議員訪台。（圖／記者呂炯昌攝，2022.08.15）
▲立院外交國防委員會召委羅致政回應美國跨黨派議員訪台。（圖／記者呂炯昌攝，2022.08.15）

記者呂炯昌／台北報導

2022-08-15 13:35:27

美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席馬基（Ed Markey, D-MA）於昨（14）日晚間率訪問團抵達台灣。今（15）日美國跨黨派議員低調訪問立院，與立院外交及國防委員會立委們就台美關係、區域情勢、軍事局勢進行對談。

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除馬基外，此次訪問團成員另包括聯邦眾議員加勒曼帝（John Garamendi, D-CA）、魯文索（Alan Lowenthal, D-CA）、貝耶（Don Beyer, D-VA）及羅德薇（Aumua Amata Coleman Radewagen, R-AS）等，一共5位跨黨派國會議員，橫跨參眾兩院，更是橫跨外交、軍事、歲計等重要委員會。

美國國會議員訪團於上午11點30分左右前往立院拜會，由外交及國防委員會召委羅致政代表接待、主持會議，羅致政會後受訪表示，我方有8位跨黨派立委參與，因為是拜訪外交及國防委員會為主，所以就台美關係、區域安全、軍事局勢進行交流，每個與會委員也發表意見。

媒體詢問是否有討論軍售議題？羅致政表示，沒有談論具體軍售項目，但是軍事合作做討論交流。

針對在中國軍演後訪台是否覺得敏感？羅致政表示，一開始他就提到訪台有重要意義，中國軍演目的是嚇阻其他美國國會議員訪台，美國議員來台訪問展現美國議員不受中國指使，也顯示美國人民與台灣站在一起。

▲美國跨黨派議員拜會立院外交及國防委員會，美國議員與立委合影。（圖／翻攝自王定宇臉書）
▲美國跨黨派議員拜會立院外交及國防委員會，美國議員與立委合影。（圖／翻攝自王定宇臉書）

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