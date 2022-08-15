莒光海洋觀光年有好康 線上「尋島光點猜謎」開搶紀念酒

一年一度觀光盛事「莒光海洋觀光年」，9月1日展開實體系列活動。在此之前，策劃的「尋島光點猜謎贈獎活動」，15日下午5時起在「莒光海洋觀光年」臉書粉專上線，將於23日23時59分截止。凡在活動貼文下方按讚留言，並回答正確答案、追蹤活動粉絲頁等，有機會抽中今年限量的風燈造型紀念酒！





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莒光海洋觀光年之所次能掀起熱潮，除了系列活動引人，每年推出的限量贈品也是一大亮點。今年登場的是風燈造型紀念酒，在手提木盒上還雷射雕刻莒光特色景致，很接地氣，搭配簡約質感的湖水藍陶瓷酒瓶，整體呈現的精緻度，相當吸睛！





▲今年登場的風燈造型紀念酒，在手提木盒上還雷射雕刻莒光特色景致，搭配簡約質感的湖水藍陶瓷酒瓶，整體呈現的精緻度，相當吸睛。（圖／主辦單位提供）

搶攻國旅商機，莒光觀光年活動於9月1日正式開鑼前，將陸續推出一波又一波「暖身」好康活動。適逢國旅補助，預料將為莒光海洋觀光年加分增熱。尤其微涼初秋，正是莒光旅遊好時節，疫情趨緩，歡迎全台遊客勇敢「解封」，一起前進島嶼尋光。





位於離島的莒光鄉，天然旅遊景點多，白天可以走訪這次活動的8個尋島光點，完整蒐集毋忘在莒精神標語、章魚形象牆等莒光熱門打卡景點，邊遊玩邊參加莒光海洋觀光年活動，就能免費兌領活動紀念酒。此外，前往尋島光點之一的坤坵沙灘時，記得留意潮汐時間捕捉方塊海美景，參加最美方塊海攝影比賽搶拿萬元獎金。





▲莒光海洋觀光年的重頭戲─觀賞十月方塊海，這與潮汐時間有關，提供參考。（圖／主辦單位提供）

晚上另有番風情，包括前往東犬燈塔、氣壯山河精神標語等觀星勝地，欣賞璀璨銀河星空，或是把握追淚季的尾聲，安排至福正沙灘、菜埔澳等熱門地點追光，探尋世界級夢幻奇景藍眼淚，日夜尋「光」都精彩！





為了歡迎曾在馬祖服役老兵重返戰地，今年的活動贈品，除了風燈造型紀念酒，還有專為退役老兵準備的紀念T恤，凡參加「老兵重返」活動，憑馬祖服役證明文件，紀念酒外再加碼贈送紀念T恤「禮上加禮」，歡迎英雄戰士們，重返莒光尋找記憶中的榮光時刻。查詢網站（https://saleweiyan.wixsite.com/2021chukuang/services-6）。















