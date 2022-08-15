三全壘打王攜手做公益　捐款有機會拿海廢再生太陽眼鏡

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富邦悍將「神全」林益全，這次選擇中華民國徐生明棒球發展協會作為捐款對象，他說：「主要是感念徐總在我進入職棒以後的幫助，自從協會成立以來，自己都會盡量幫忙，報答徐總當年的栽培。今年適逢協會成立第10年，希望更多人一起共襄盛舉。」對於林益全來說，「徐總」徐生明既是嚴師也是慈父，是林益全14年職棒生涯來，不斷創造巔峰、繳出精采表現的恩師。徐總於2013年逝世之後，遺孀謝榮瑤女士與相關熱心人士，成立中華民國徐生明棒球發展協會，並自2013年起，每年於徐總家鄉高雄美濃舉行「徐生明國際少棒錦標賽」，延續徐總的棒球精神。
中信兄弟人氣球星張志豪，與樂天桃猿「酒窩大砲」朱育賢，這次選定的捐款單位則與海洋保育有關，分別是黑潮海洋文教基金會、台灣環境資訊協會TEIA以及台灣海洋環境教育推廣協會TAMEE。張志豪熱愛釣魚，同時也是個愛護大海的暖男，他回憶道：「有一次我就近到台東金樽漁港釣魚，但不論岸邊或海上滿是垃圾，還不時飄來陣陣惡臭，頓時釣興全無。之後我就養成習慣，到海邊釣魚時都帶黑色大垃圾袋，除了把自己製造的垃圾帶走，還會順便把附近的廢棄物撿一撿，盡一己之力還給海洋一點乾淨。」
朱育賢家中有一雙小寶貝，對於環保教育也力行身教。他說：「平常我們要去倒垃圾時，孩子們都會跟著一起練習垃圾分類，自己把保特瓶或是玻璃瓶，分門別類放到回收的箱子，慢慢地他們也會自己了解，寶特瓶要放到回收區之類的。」朱育賢再次強調，守護地球需要大家從日常生活做起，簡單的動作，就能一起守護我們唯一的地球。
為守護環境、推動永續發展，720於今年六月推出台灣第一支海洋再生眼鏡——「Zero & Ocean」海洋再生鏡，此系列共有五款設計，不只延續720一貫的舒適美觀，且鏡架採用UL2809國際認證100%回收漁網再生塑料製做，將環保與永續、時尚串成最美麗的「廢」精品。林益全表示，鏡片不會太大或太小，鏡腳的角度設計也很服貼，戴久了耳後不會疼痛。朱育賢也説，「鏡寬幅寬的太陽眼鏡，對我前額來說相對舒適，而此款眼鏡除了設計簡約，配戴起來相對舒適不擠壓、鼻托貼合，耳後也很舒適且不掉耳，適合自己的臉型。」
即日起，只要捐款達1,980元新台幣至三人指定的公益團體，並至該球星個人Facebook臉書專頁貼文下方留言出示證明，林益全活動網址https://bit.ly/3zYs79H 張志豪活動網址 https://bit.ly/3JSI8CK 朱育賢活動網址 https://bit.ly/3pCzbEx ，第一位完成者將可免費獲得最新款的「720海洋再生鏡」乙副，第二至四位捐款者則各可以獲得該球星親筆簽名帆布袋乙個。戴上720海洋再生鏡、背上720限量帆布包，這個夏天的時尚、環保、公益一次搞定！