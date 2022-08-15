特企／SYM Fiddle搭載智慧油電　「三大特點」新登場！

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SYM智慧油電科技 帶來「安靜、省油、最舒適」的行車體驗
Fiddle車系所搭載的智慧油電科技，主張「安靜、省油、最舒適」三大特點，透過零延遲啟動系統，讓車子啟動時沒有過度噪音、進入停等狀態3秒後會啟動怠速熄火功能，讓車子進入安靜無聲狀態，能有效省油節能，不只環保又省錢；而零後仰懸吊系統，能提供駕駛者更安全、更舒適的騎乘體驗。身為同級唯一擁有智慧油電科技的車款，使Fiddle車系成為風格車中，能同時滿足外型、安靜、省油、舒適騎乘等特點的旗艦坐駕。
智慧騎乘再升級！搭載KEYLESS免鑰匙啟動系統新上市
除了搭載智慧油電科技外，Fiddle125/FiddleDX於8月再推出配備KEYLESS免鑰匙系統版本，讓科技風格兼具的騎乘體驗再度昇華！透過「KEYLESS免鑰匙啟動系統」，車主只需要攜帶感應鑰匙在身上，靠著無線智能感應，靠近即可一鍵輕鬆啟動車輛，省去找鑰匙、插鑰匙的瑣碎時間，另具有智慧尋車功能，讓每次騎乘更簡單順暢！ Fiddle KEYLESS免鑰匙版本，目前125c.c.限定推出女性最喜愛的白色；而150c.c.的DX版則有紳士青睞的藍色可選擇。
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FiddleLT官網：https://tw.sym-global.com/fiddle-lt
Fiddle125官網：https://tw.sym-global.com/fiddle125
FiddleDX官網：https://tw.sym-global.com/fiddle-dx